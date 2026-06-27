Die Europäische Investitionsbank (EIB) gewährt dem niederländischen Nahverkehrsbetreiber Qbuzz ein Darlehen in Höhe von 70 Millionen Euro. Die Finanzierung dient dem Betrieb von 275 Elektrobussen sowie dem Ausbau der zugehörigen Ladeinfrastruktur in der Provinz Zuid-Holland. Wie die EIB mitteilt, wird das Darlehen durch eine Finanzierung in gleicher Höhe der Société Générale ergänzt. Mit den Mitteln will Qbuzz eine der größten Elektrobusflotten der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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