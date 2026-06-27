Der Ausverkauf am 26. Juni 2026 wurde in erster Linie durch überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten (172.000 neue Stellen) und die daraus resultierende Angst vor anhaltend hohen Zinsen (dem "Higher for Longer"-Szenario) ausgelöst. Das traf vor allem den hoch bewerteten Technologiesektor hart, während andere Marktbereiche profitierten. Die Tech-Korrektur: Günstiger, aber kein echtes "Deep Value" Der Halbleiter-Index (SOX) stürzte am Freitag zeitweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer