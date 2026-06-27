flatexDEGIRO Smartbroker - stehen sich hier der eher defensivere, dividendenstärkerer Marktführer und eine mehr chancenreiche Unterbewertung des kleineren Challengers gegenüber? Ist es so einfach? Gibt Gemeinsamkeiten: Akteure im europäischen Brokerage-Sektor, beide zahlen solide Dividenden, beide gelten als relativ "sicherer Hafen" in stürmischen Börsenzeiten. Doch bei genauerem Hinsehen offenbaren sich fundamentale Unterschiede in der Geschäftslogik, der Kapitalallokation und der Zukunftsfähigkeit. Während der eine Wert ein hochprofitabler, etablierter Marktführer auf der Überholspur ist, präsentiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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