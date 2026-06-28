New York/Philadelphia - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat zum Abschluss der Gruppe L England gegen Panama mit 2:0 gewonnen. In der parallel ausgetragenen Partie gewann Kroatien gegen Ghana 2:1.



Ein Weiterkommen von England und Ghana war vorher schon sicher, nun zieht England als Gruppenerster, Kroatien als Gruppenzweiter ins Sechzehntelfinale. Ghana ist Gruppendritter, aber dank eines Sieges und eines Unentschiedens sicher weiter. Panama stand vorher schon als Gruppenletzter fest und scheidet aus.



Die Partie England gegen Panama begann verhalten, mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. England dominierte zwar das Spielgeschehen, konnte jedoch in der ersten Halbzeit keine entscheidenden Akzente setzen. Panama verteidigte engagiert und ließ den Favoriten kaum zur Entfaltung kommen. Die beste Gelegenheit der ersten Hälfte hatte Marcus Rashford, dessen Schuss jedoch knapp am Tor vorbeiging.



In der zweiten Halbzeit erhöhte England das Tempo und wurde schließlich belohnt. Nach einer Ecke von Bukayo Saka kam der Ball zu Jude Bellingham, der in der 62. Minute aus kurzer Distanz zum 1:0 traf. Nur fünf Minuten später legte Harry Kane nach einer präzisen Flanke von Bellingham per Kopfball das 2:0 nach. Panama versuchte, zurück ins Spiel zu finden, blieb jedoch in der Offensive meistens harmlos, auch wenn José Fajardo am Ende nach einem Konter immerhin noch ein Abseitstor erzielte.





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