Washington/Teheran - US-Flugzeuge haben erneut iranische Raketen- und Drohnenlager sowie Küstenradarstationen angegriffen. Das teilte US-Präsident Donald Trump am Samstagabend (US-Ostküstenzeit) mit.
Grund sei, dass der Iran gegen das Waffenstillstandsabkommen verstoßen habe. "Es ist gut möglich, dass sie es nie lernen werden", so Trump.
Erneut drohte der US-Präsident dem Iran mit Vernichtung: "Es könnte ein Punkt kommen, an dem wir nicht mehr vernünftig sein können und gezwungen sein werden, die begonnene Aufgabe militärisch zu vollenden. Sollte es dazu kommen, wird die Islamische Republik Iran nicht mehr existieren!"
Grund sei, dass der Iran gegen das Waffenstillstandsabkommen verstoßen habe. "Es ist gut möglich, dass sie es nie lernen werden", so Trump.
Erneut drohte der US-Präsident dem Iran mit Vernichtung: "Es könnte ein Punkt kommen, an dem wir nicht mehr vernünftig sein können und gezwungen sein werden, die begonnene Aufgabe militärisch zu vollenden. Sollte es dazu kommen, wird die Islamische Republik Iran nicht mehr existieren!"
© 2026 dts Nachrichtenagentur