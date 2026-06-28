Atlanta/Miami - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft haben sich Kolumbien und Portugal mit einem 0:0 unentschieden getrennt. Für beide war schon vorher ein Weiterkommen sicher - nun geht Kolumbien als Gruppenerster ins Sechzehntelfinale gegen Ghana und Portugal muss sich als Gruppenzweiter mit Kroatien auseinandersetzen.



Für die parallel ausgetragene Partie galt: Wenn der Kongo gewinnt, ist er ebenfalls sicher weiter, Usbekistan hätte dafür einen extrem hohen Sieg gebraucht. Und so setzten sich schließlich die Afrikaner mit 3:1 durch und sind ebenfalls als gut platzierte Gruppendritte eine Runde weiter.



Die Partie zwischen Kolumbien und Portugal begann lebhaft, mit einem Kolumbien, das früh Druck ausübte und durch Jhon Córdoba die erste gute Chance hatte. Portugal antwortete mit einem gefährlichen Vorstoß über Joao Félix, dessen Abschluss jedoch knapp über das Tor ging. Beide Teams zeigten sich offensivfreudig, doch die Abwehrreihen standen sicher.



In der zweiten Halbzeit erhöhte Kolumbien den Druck und kam durch Luis Suárez und James Rodríguez zu weiteren Gelegenheiten. Portugals Torhüter Diogo Costa zeigte jedoch eine starke Leistung und hielt sein Team im Spiel. Auf der anderen Seite verpasste Cristiano Ronaldo eine gute Möglichkeit, als er aus einer Abseitsposition heraus knapp das Tor verfehlte.



Trotz intensiver Bemühungen auf beiden Seiten und einem harten Powerplay in den letzten Minuten blieb es am Ende beim torlosen Unentschieden, auch denn Kolumbien den Sieg deutlich mehr verdient hätte.





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