Nach dem schwachen Wochenausklang richten sich die Blicke bereits auf die neue Handelswoche. Und diese hat es durchaus in sich. Der Monatswechsel bringt es mit sich, dass eine Vielzahl frischer Konjunkturdaten veröffentlicht wird.Einen ersten Höhepunkt gibt es bereits am Dienstag. In China werden die eminent wichtigen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor veröffentlicht. In den USA werden frische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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