© Foto: Richard Drew/AP/dpaDiese in den kommenden Tagen (KW27) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Dienstag, 30. Juni: Constellation Brands Ein verändertes Konsumverhalten und der Zollstreit zwischen den USA und ihren Handelspartnern haben der Aktie von Spirituosenhersteller Constellation Brands in den vergangenen 2 Jahren hart zugesetzt. Die Anteile hatten sich zeitweise mehr als halbiert. Zwar gingen auch Erlöse und Gewinne zurück, aber deutlich weniger stark als die Aktie. Das hatte Investorenlegende Warren Buffett mit seiner Holding-Gesellschaft Berkshire Hathaway zum Einstieg …
Enthaltene Werte: US21036P1084,US3030751057,US3703341046,US6541061031Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE