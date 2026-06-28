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Ist Microsoft billig genug für den Einstieg?Microsoft ist mit 2,7 Bio. $ Marktwert an einer Grenze angekommen. Fallen die Halbjahreszahlen negativer aus, als bisher erwartet, erweitert sich das Risiko nach unten um etwa 10 bis 12 %. Fällt das Ergebnis besser aus, beginnt der erste Anstieg in das Comeback. Entscheidend ist die Frage, wie KI die Softwaretechnik insgesamt beeinträchtigt, also das gleiche Problem wie bei SAP. Über die Nachhaltigkeit dieser Konkurrenzlage der Tech-Sektoren ist noch nicht endgültig entschieden. Microsoft ist somit im Moment kein zwingender Kauf.Aber Achtung: Am Dienstagnachmittag gab es erste Ansätze für Microsoft und SAP für eine positive Rally. Microsoft mit + 5,7 % und SAP + 2,8 %.Kann die Hochtief-Rally weitergehen?Hochtief hat sein Comeback erfüllt. Die Aufnahme in den DAX ist die Krönung dafür. 40 Mrd. € Marktwert sind für eine Bauleistung in etwa gleicher Höhe (nicht vergleichbar mit dem Umsatz) eine vertretbare Größe. Das galt bisher für das Stammgeschäft. Neu sind die Investitionen in Rechenzentren zu sehen, wofür noch die Details fehlen. Das dürfte mit den Halbjahreszahlen demnächst zu diskutieren sein. In dieser Perspektive liegt das nächste Potenzial bei etwa 15 bis 20 % für Hochtief. Eile ist gleichwohl nicht geboten. Unser Investment begann bereits bei 40/45 €.Was kaufen, wenn der Euro sinkt?Der Dollar schwankt in Euro gerechnet seit Jahresanfang regelmäßig zwischen 1,14 Dollar je Euro und einem Dachkurs von 1,18, mit der Ausnahme einer kurzfristigen Spitze von 1,20 Ende Januar. Er schwankt also im Mittelwert um etwa 1,50 Cent. Von einer größeren Unsicherheit beider Währungen ist also nichts zu sehen. Neue Akzente gibt es nicht, die eine massive Dollarschwäche oder das Gegenteil erkennen lassen. Auch der Iran-Krieg bewegte nichts. Dabei bleibt es vorerst. Von einer Schwäche des Euro gegen Dollar kann mithin ebenfalls nicht gesprochen werden. Das bedürfte einer massiven Schwäche der deutschen Wirtschaft bzw. Politik, da die Euro-Tendenz gegenüber allen Währungen der Welt maßgeblich davon abhängt, wie man Deutschland beurteilt.Weitere spannende Themen lesen Sie wöchentlich in der Actien-Börse. Zur Info-Seite gelangen Sie direkt mit einem