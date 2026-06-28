Während Anleger weltweit über Nvidia, Microsoft oder Amazon diskutieren, entwickelt sich im Hintergrund ein Unternehmen, das das Potenzial hat, zu einem der größten Gewinner des globalen KI-Booms aufzusteigen. Die Rede ist von Nebius Group N.V., einem niederländischen Anbieter von KI-Infrastruktur, der sich innerhalb kürzester Zeit von einem kaum bekannten Unternehmen zu einem ernstzunehmenden Herausforderer der amerikanischen Cloud-Giganten entwickelt hat. Nebius ist kein Hersteller von KI-Chips ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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