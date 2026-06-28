Im Oktober 2025 war die Welt noch in Ordnung. Der Bitcoin verzeichnete bei rund 125.000 US-Dollar sein Rekordhoch und die Sentimentindikatoren verzeichneten ausgesprochen positive Daten. Anders gesprochen war die Stimmung sogar merklich überhitzt, was eine Übertreibung beim Bitcoin im Oktober 2025 indizierte. Mittlerweile jedoch zeigt der für den Bitcoin relevante Fear and Index Bitcoin auf aktuellem Niveau, aber auch auf dem Level vor einer Woche und vor einem Monat beständig Notierungen zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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