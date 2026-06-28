© Foto: Thomas Trutschel - Photothek Media LabMSCI-World-Anleger, aufgepasst! Morgen ist es so weit: SpaceX zieht in den MSCI World ein. Damit wandert Musks Raumfahrt-Aktie in die Depots von Millionen von ETF-Anlegern. Doch es gibt eine Ausnahme.Zwei Wochen nach dem spektakulären Börsengang von SpaceX wird die Aktie des Raumfahrtkonzerns am morgigen Montag, den 29.06.2026, in den MSCI World Index aufgenommen. Dies gilt auch für andere wichtige Weltaktien-Indizes wie den MSCI All Country World (ACWI). ETFs geraten bei SpaceX unter Zugzwang Die Aufnahme von SpaceX wird laut MSCI auf Grundlage des Schlusskurses vom Freitag berechnet und tritt zu Wochenbeginn in Kraft. Fonds, die beispielsweise den MSCI World abbilden, müssen die Aktie …
Enthaltene Werte: IE00B4L5YXXX,GB00BJDQQXXX,IE0000ZVYXXX,456662487,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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