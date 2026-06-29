Uran-Volltreffern auf der Spur: 8.000 m Bohrprogramm und neue Australien-Pipeline!

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Nach hochgradigen Wintertreffern rückt dieser Trend erneut in den Fokus. Parallel liefern Tony M und Wiluna zusätzliche strategische Bausteine.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von IsoEnergy Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit IsoEnergy Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 29. Juni 2026, 5:43 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Uranmarkt bleibt ein Engpassmarkt mit enormer strategischer Bedeutung. Indien will seine Kernkraftkapazität laut World Nuclear Association von rund 7.900 MWe auf mindestens 100 GWe bis 2047 ausbauen. Für 2050 beschreibt die WNA zudem ein mögliches globales Kernkraftszenario von bis zu 1.446 GWe.

Mehr Reaktoren benötigen mehr Brennstoff. Im Referenzszenario des World Nuclear Fuel Report 2025 steigt die jährliche Reaktornachfrage bis 2040 auf etwas über 150.000 tU, grob 391 Mio. Pfund U3O8. Das identifizierbare Angebot deckt diesen Bedarf nach den in IsoEnergys (WKN: A412Q0) Präsentation verwendeten Marktdaten nur teilweise ab.

Quelle: IsoEnergy

Diese Versorgungslücke macht Projekte in erstklassigen Uranregionen strategisch wichtiger. "Cigar Lake' in Saskatchewan gilt als eine der höchstgradigen Uranminen der Welt. Die Nähe zu Infrastruktur, erfahrenen Dienstleistern und Mühlenkapazitäten macht den östlichen "Athabasca-Becken'-Rand besonders wertvoll.

Genau dort liegt IsoEnergys (WKN: A412Q0) "Larocque East'-Projekt mit der "Hurricane'-Lagerstätte.

"Hurricane' verfügt laut IsoEnergy (WKN: A412Q0) über 48,6 Mio. Pfund U3O8 "angezeigte'-Mineralressourcen bei 34,5% U3O8 sowie zusätzliche "abgeleitete'-Ressourcen.

Quelle: IsoEnergy

Wichtig zu wissen ist: Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, wirtschaftliche Förderbarkeit ist damit nicht automatisch nachgewiesen. Die Kombination aus Gehalt, Lage und Explorationspotenzial ist dennoch außergewöhnlich stark.

Wintertreffer liefern den Startpunkt für die nächste Bohrphase!

IsoEnergy (WKN: A412Q0) hat im Winterprogramm 2026 mehrere hochgradige Bohrabschnitteauf "Larocque East' gemeldet. Besonders hervor stach Bohrloch LE26-248, welches 4,21% U3O8 über 3,5 m, einschließlich 11,61% U3O8 über 1,0 m durchteufte. Dieser Treffer lag in der neu interpretierten "L'-Verwerfungszone innerhalb des "Hurricane South Trend' und in einem Bereich, der zuvor als niedrigergradiger modelliert worden war.

Quelle: IsoEnergy

Weitere Treffer stützen das Potenzial östlich der Ressourcenhülle: LE26-234 lieferte 2,75% U3O8 über 0,5 m, LE26-243 traf 1,75% U3O8 über 0,5 m rund 525 m östlich der Ressourcenhülle.

Quelle: IsoEnergy

Solche Ergebnisse schärfen Zielkorridore und machen künftige Bohrmeter fokussierter. Die Karten und Querschnitte zeigen den Ansatz: Die jüngsten Treffer liegen entlang eines strukturell interessanten Korridors nahe der Diskordanz.

Quelle: IsoEnergy

Eine Fortsetzung entlang des Streichs könnte "Hurricane' stärken. Vergleichbare Lagerstätten wie "Cigar Lake' sind jedoch nicht automatisch indikativ für "Larocque East'.

Sommer 2026 - 8.000 Meter für den nächsten Werttreiber!

Mit dem Sommer-Explorationsprogramm 2026 setzt IsoEnergy (WKN: A412Q0) genau hier an: rund 8.000 m Diamantbohrungen in bis zu 20 Bohrlöchern, fokussiert auf den "Hurricane South'-Trend.

Quelle: IsoEnergy

Besonders im Fokus stehen Ziele östlich von LE26-248 und LE21-107. LE21-107 lieferte 2021 20,4% U3O8 über 6,5 m. Nun wird getestet, ob sich die hochgradige Mineralisierung entlang des "J-L'-Verwerfungskorridors fortsetzt.

Parallel verfeinert IsoEnergy (WKN: A412Q0) seine Zielpipeline im östlichen "Athabasca Becken'. Bei "Trident', "Ranger' und "West-Larocque-East' sollen luftgestützte MobileMT-UntersuchungenLeitfähigkeits- und Magnetfelddaten liefern und die Strukturgeologie besser greifbar machen.

Auch "Evergreen' und "East Rim' bleiben auf dem Arbeitsplan. Dort sollen Prospektions- und Feldarbeiten radiometrische Anomalien prüfen.

Quelle: IsoEnergy

IsoEnergy (WKN: A412Q0) verfolgt damit nicht nur ein Bohrziel, sondern eine größere regionale Uranplattform.

Toro - "Wiluna' Transaktion schärft die Australien-Pipeline!

Zusätzlich erhält die IsoEnergy (WKN: A412Q0)-Story einen weiteren nicht zu unterrschätzenden Baustein: Die Toro Energy-Transaktion wurde nach Zustimmung der Toro-Aktionäre, gerichtlicher Genehmigung und Wirksamwerden des "Scheme of Arrangement' laut dem zuletzt veröffentlichten Zeitplan am 25. Juni 2026 umgesetzt. Damit rückt das "Wiluna'-Uranprojekt in Western Australiaals zusätzlicher Australien-Baustein in IsoEnergys Pipeline.

Für Anleger ist das wichtig, weil IsoEnergy damit neben "Larocque East/Hurricane' in Kanada und den US-Assets um "Tony M' auch seine Präsenz in Australien ausbaut.

Fazit: Hochgradige Exploration plus US-Produktionsoption!

IsoEnergy (WKN: A412Q0) verbindet nun drei starke Erzählstränge: die hochgradige "Hurricane'-Lagerstätte mit laufendem Sommerprogramm, die ehemals produzierende "Tony M'-Mine in Utahmit möglicher späterer Produktionsentscheidung und den neuen "Wiluna'-Baustein in Australien. Genau diese Kombination aus Exploration, Entwicklungsoptionen und geografischer Streuung macht die Story deutlich breiter.

Diese Kombination ist für risikoafine Investoren besonders spannend: "Larocque East' steht für hochgradige Entdeckungs- und Erweiterungschancen, "Tony M' für eine entwicklungsnähere US-Uranoption und "Wiluna' für zusätzliche Australien-Fantasie.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

1 World Nuclear Association: India - World Nuclear Outlook Report; World Nuclear Outlook Report 2026.

2 World Nuclear Association: The Nuclear Fuel Report 2025 / Global trends reports.

3 World Nuclear Association: Nuclear Power in India, Stand 27. Mai 2026.

4 Cameco: Cigar Lake - Unternehmensinformationen zur Mine und Produktion.

5 IsoEnergy Ltd.: Pressemitteilung vom 12. Mai 2026 - High Grade Uranium Mineralization on the Hurricane South Trend.

6 IsoEnergy Ltd.: Pressemitteilung vom 11. Juni 2026 - Commences 8,000 Metre Summer Drill Program at Larocque East.

7 IsoEnergy Ltd.: Pressemitteilung vom 23. April 2026 - Flatiron / Tony M Bulk Sample Update.

8 IsoEnergy Ltd.: Unternehmenspräsentation, MD&A und technische Berichte zu Larocque East/Hurricane und Tony M. Grafiken im Artikel: IsoEnergy. Intro- bzw. Symbolbilder, soweit verwendet: KI-generiert.

9 IsoEnergy Ltd.: Pressemitteilung vom 10. Juni 2026 - Results Following Annual General Meeting of Shareholders / Toro-Scheme-Update.

10 Toro Energy Ltd.: ASX-Mitteilung vom 16. Juni 2026 - Effective Date / Implementation Date 25. Juni 2026 für das Scheme of Arrangement.

11 IsoEnergy Ltd. / Toro Energy Ltd.: Meldung vom 12./13. Oktober 2025 zur geplanten Übernahme von Toro Energy und zum Wiluna-Uranprojekt.

Methodik/Annahmen: Grundlage dieser Veröffentlichung sind öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, MD&A-Unterlagen, technische Berichte nach NI 43-101 sowie öffentlich zugängliche Marktdaten. Es wurde kein eigenes Kursmodell, kein Unternehmensbewertungsmodell und keine eigene technische Prüfung erstellt. Die Einordnung erfolgt qualitativ und werblich. Update-Policy: kein regelmäßiges Update geplant; Änderungen der Faktenlage können diese Einschätzung jederzeit überholen. Maßgeblich für technische Unternehmensangaben sind die englischsprachigen Originalmeldungen und technischen Berichte des Emittenten.

Technischer Hinweis zu NI 43-101/BCSC-naher Rohstoff-Disclosure: Wissenschaftliche und technische Angaben zu IsoEnergy wurden aus Emittentenangaben übernommen. Laut IsoEnergy wurden die wissenschaftlichen und technischen Angaben zu IsoEnergy von Dr. Dan Brisbin, P.Geo., Vice President Exploration und Qualified Person gemäß NI 43-101, geprüft. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und belegen noch keine wirtschaftliche Förderbarkeit. Bohrabschnitte sind, soweit nicht anders angegeben, Bohrlochlängen; wahre Mächtigkeiten können abweichen. Angaben zu Toro/Wiluna können auf JORC-, historischen oder ausländischen Schätzungen beruhen und sind nicht automatisch mit aktuellen NI-43-101-Mineralressourcen gleichzusetzen. Projektangaben zu benachbarten oder vergleichbaren Lagerstätten sind nicht zwingend indikativ für IsoEnergy-Projekte.

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