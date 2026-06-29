Lithium entwickelt sich zum strategischen Schlüsselrohstoff für die nächste Phase der Elektrifizierung. Der weltweite Ausbau von Elektrofahrzeugen, Energiespeichern, Rechenzentren und moderner Verteidigungstechnologie dürfte den Bedarf in den kommenden Jahren weiter antreiben. Gleichzeitig rücken sichere Lieferketten außerhalb Chinas immer stärker in den Fokus. Davon könnten sowohl Produzenten und Projektentwickler als auch Unternehmen mit innovativen Batterie- und Speichertechnologien überdurchschnittlich profitieren.
Enthaltene Werte: CA77273P2017,CNE1000031W9,US1058613068Den vollständigen Artikel lesen ...
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