The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.06.2026
ISIN Name
XS2021467XXX STD.CHARTER 19/27 MTN FLR
US50066CAXXX KOREA GAS 14/26 REGS MTN
XS2356271XXX BCEG (HK) 21/26
US00138EAXXX COR.GLBL FDG 23/26 MTN
XS2530756XXX WOLTERS KLUW 22/26
DE000SLB8XXX LDSBK.SAAR IHS S.849
DE000LB13XXX LBBW FESTZINS 20/26
DE000HLB2XXX LB.HESS.THR.CARRARA07D/20
US8629452017 STRIVE INC. PRF.A O.N.
LU0135991XXX VIL-NOM.VAL.LUX GBL C1 INVESTMENT
XS2838541XXX DZ BANK IS.AA2639
XS2852974XXX DZ BANK IS.AA2663
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2635
USU87300AXXX TUTOR PERINI 24/29 REGS
DE000A0STXXX DELIVERY HERO SE NEUE
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.06.2026
ISIN Name
XS2021467XXX STD.CHARTER 19/27 MTN FLR
US50066CAXXX KOREA GAS 14/26 REGS MTN
XS2356271XXX BCEG (HK) 21/26
US00138EAXXX COR.GLBL FDG 23/26 MTN
XS2530756XXX WOLTERS KLUW 22/26
DE000SLB8XXX LDSBK.SAAR IHS S.849
DE000LB13XXX LBBW FESTZINS 20/26
DE000HLB2XXX LB.HESS.THR.CARRARA07D/20
US8629452017 STRIVE INC. PRF.A O.N.
LU0135991XXX VIL-NOM.VAL.LUX GBL C1 INVESTMENT
XS2838541XXX DZ BANK IS.AA2639
XS2852974XXX DZ BANK IS.AA2663
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2635
USU87300AXXX TUTOR PERINI 24/29 REGS
DE000A0STXXX DELIVERY HERO SE NEUE
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