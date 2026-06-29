Neben Bergbau-Giganten: Dieser Explorer sucht die große Gold-Kupfer-Quelle

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Canuc Resources sucht in Ontario nach mehr als nur alten Goldspuren. Neben dem traditionsreichen Sudbury-Bergbaudistrikt will das Unternehmen klären, ob historische Gold- und Kupferminen auf ein deutlich größeres IOCG-System hinweisen. Bohrungen, moderne Messdaten und neue Zielmodelle sollen nun zeigen, ob East Sudbury das Potenzial für eine größere Entdeckung hat.

Canuc Resources sucht in Ontario nach mehr als nur alten Goldspuren. Neben dem traditionsreichen Sudbury-Bergbaudistrikt will das Unternehmen klären, ob historische Gold- und Kupferminen auf ein deutlich größeres IOCG-System hinweisen. Bohrungen, moderne Messdaten und neue Zielmodelle sollen nun zeigen, ob East Sudbury das Potenzial für eine größere Entdeckung hat.

Canuc Resources arbeitet in Ontario an einer Explorationsgeschichte, die deutlich größer gedacht ist als klassische Goldsuche rund um alte Minen. Das Unternehmen kontrolliert mit dem East Sudbury Project ein rund 20.078 Hektar großes Landpaket etwa 20 Kilometer nordöstlich des weltbekannten Sudbury Mining Districts. Sudbury ist im Rohstoffsektor ein großer Name. In dieser Region sind seit Jahrzehnten internationale Bergbaukonzerne aktiv, darunter Glencore, Vale und KGHM. Das Gebiet steht vor allem für Nickel, Kupfer und weitere strategische Metalle. Genau in diesem geologischen Umfeld sucht Canuc nach einem System, das bislang möglicherweise nur an der Oberfläche sichtbar wurde.

Standortkarte des East Sudbury Projekts im Bergbaudistrikt Ontario.

Sind die alten Goldminen nur der Anfang?

Auf dem East Sudbury Project befinden sich historische Gold- und Kupfervorkommen. Für Canuc sind diese alten Minen nicht nur Hinweise auf vergangene Produktion, sondern mögliche Spuren eines größeren mineralisierten Systems.



Die entscheidende Frage lautet: Waren diese historischen Minen isolierte Vorkommen - oder zeigen sie den Weg zu einer tieferliegenden Quelle, die Gold, Kupfer und weitere Metalle in das Gebiet gebracht hat? Genau hier setzt Canucs Strategie an. Das Unternehmen sucht nicht nur nach weiteren Goldlinsen. Es sucht nach dem Ursprung eines möglichen IOCG-Systems.

Was bedeutet IOCG?

Im Fokus steht ein sogenanntes IOCG-System. IOCG steht für Iron Oxide Copper Gold. Gemeint sind Lagerstätten, die typischerweise Eisenoxide, Kupfer und Gold enthalten. Je nach geologischem Umfeld können auch Uran, Silber, Kobalt, Nickel, seltene Erden oder Platingruppenmetalle auftreten.



Für Explorationsunternehmen ist dieser Lagerstättentyp besonders interessant, weil IOCG-Systeme im Erfolgsfall nicht nur groß, sondern oft gigantisch werden können. Es geht also nicht um eine einzelne kleine Goldader, sondern potenziell um riesige, großräumige mineralisierte Systeme mit mehreren Metallen, die ganze Bergbauregionen prägen können.

Warum IOCG-Systeme so begehrt sind

Das bekannteste IOCG-Beispiel ist Olympic Dam in Südaustralien. Die Lagerstätte gehört zu BHP und zählt zu den bedeutendsten Kupfer-Gold-Uran-Systemen der Welt. Olympic Dam wird in öffentlich genannten Größenordnungen mit Milliarden Tonnen Erz beschrieben. Häufig genannte Reserven liegen bei rund 2,95 Milliarden Tonnen Erz mit etwa 1,2% Kupfer, 0,5 g/t Gold und 6 g/t Silber. Daraus ergeben sich rechnerisch mehr als 35 Millionen Tonnen Kupfer, rund 47 Millionen Unzen Gold und mehrere hundert Millionen Unzen Silber - zusätzlich zu Uran.



Canuc-CEO Christopher Berlet verweist genau auf diese Art von Lagerstätten und spricht bei Olympic Dam von einem enthaltenen Metallwert in der Größenordnung von rund einer Billion US-Dollar. Canuc behauptet damit nicht, bereits ein zweites Olympic Dam gefunden zu haben. Der Vergleich macht aber deutlich, warum IOCG-Systeme für Explorationsunternehmen so attraktiv sind: Solche Systeme können enorme Metallmengen enthalten und aus einzelnen Hinweisen an der Oberfläche eine Entdeckung von regionaler Bedeutung machen.

Vier große Störungszonen als Schlüssel?

East Sudbury wird laut dem Management von vier großen, parallel verlaufenden Störungszonen durchzogen: der Timmins Creek Fault Zone, der McLaren Lake Fault Zone, der Mount Aetna Fault Zone und der Washigami Lake Fault Zone. Eine Störung ist vereinfacht gesagt ein Bruch oder eine Verschiebung im Gestein der Erdkruste. Entlang solcher Bruchzonen können sich Gesteinsschichten gegeneinander bewegen. Für die Exploration sind diese Strukturen besonders wichtig, weil sie wie natürliche Leitbahnen wirken können.



Solche Strukturen sind laut Canuc entscheidend. Sie können als Wege dienen, über die mineralisierte Fluide aus der Tiefe aufsteigen und Metalle ablagern. Genau entlang solcher Strukturen liegen auf Canucs Projekt historische Gold- und Kupfervorkommen. Für Canuc sind diese alten Minen deshalb keine isolierten Punkte auf der Karte. Sie könnten Teil eines größeren geologischen Musters sein.