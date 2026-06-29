Die Nordex-Aktie hat sich zuletzt an einer kurzfristigen Durchschnittslinie stabilisiert. Was zeigt die technische Struktur?Den vollständigen Artikel lesen ...
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|09:21
|DAX-Check: Adidas, Lufthansa, Nagarro, Nordex, SAP, Schaeffler
|Der DAX hat sich in der vergangenen Woche schwergetan. Am Freitag gab es einen empfindlichen Rücksetzer. Heute zeigt sich der Leitindex stabil. Zum Start ging es über die Marke von 24.700 Punkten. Bei...
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|09:18
|Nordex erhält 325-MW-Auftrag in den USA
|09:02
|DAX leicht erholt - Adidas, Lufthansa, Nagarro, Nordex, SAP und Schaeffler im Check
|Der DAX startet leicht erholt in die neue Woche. Nach der schwächeren Vorwoche sorgt die Hoffnung auf Entspannung im Nahost-Konflikt für etwas Rückenwind, zugleich bleiben Sorgen um hohe Bewertungen...
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|08:45
|Nordex sichert sich Großauftrag in den USA
|Die Nordex Group hat in den Vereinigten Staaten einen Auftrag über 325 Megawatt gewonnen. Er umfasst 55 Turbinen des Typs N163/5.X aus der Delta4000-Serie, die nach Unternehmensangaben im Werk in Iowa...
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|08:34
|Nordex sichert sich Windenergieauftrag über 325 MW in den USA
|Nordex hat einen weiteren Großauftrag in den USA gewonnen. Der Windturbinenhersteller liefert insgesamt 55 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 325 MW. Die Nordex Group teilte mit, dass der Auftrag...
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