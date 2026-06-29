Neben Bergbau-Giganten: Dieser Explorer sucht die Quelle für Gold und Kupfer

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Canuc Resources sucht in Ontario nach mehr als nur alten Goldspuren. Neben dem traditionsreichen Sudbury-Bergbaudistrikt will das Unternehmen klären, ob historische Gold- und Kupferminen auf ein deutlich größeres IOCG-System hinweisen. Bohrungen, moderne Messdaten und neue Zielmodelle sollen nun zeigen, ob East Sudbury das Potenzial für eine größere Entdeckung hat.
Canuc Resources sucht in Ontario nach mehr als nur alten Goldspuren. Neben dem traditionsreichen Sudbury-Bergbaudistrikt will das Unternehmen klären, ob historische Gold- und Kupferminen auf ein deutlich größeres IOCG-System hinweisen. Bohrungen, moderne Messdaten und neue Zielmodelle sollen nun zeigen, ob East Sudbury das Potenzial für eine größere Entdeckung hat.
Neben einem der wichtigsten Bergbaureviere Kanadas
Canuc Resources arbeitet in Ontario an einer Explorationsgeschichte, die deutlich größer gedacht ist als klassische Goldsuche rund um alte Minen. Das Unternehmen kontrolliert mit dem East Sudbury Project ein rund 20.078 Hektar großes Landpaket etwa 20 Kilometer nordöstlich des weltbekannten Sudbury Mining Districts. Sudbury ist im Rohstoffsektor ein großer Name. In dieser Region sind seit Jahrzehnten internationale Bergbaukonzerne aktiv, darunter Glencore, Vale und KGHM. Das Gebiet steht vor allem für Nickel, Kupfer und weitere strategische Metalle. Genau in diesem geologischen Umfeld sucht Canuc nach einem System, das bislang möglicherweise nur an der Oberfläche sichtbar wurde.
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