Der Baudienstleister Porr hat im ersten Quartal 2026 einen Umsatzrückgang um 1,5 % auf 1,25 Mrd. Euro verbucht, das EBIT hingegen um über 13 % auf 14,3 Mio. Euro gesteigert. Auch für die Zukunft sieht es weiter gut aus: Die Auftragseingänge legten um fast 15 % auf 1,77 Mrd. Euro zu. Das Papier bleibt aussichtsreich. Im traditionell schwachen "Winterquartal" erreichte die EBIT-Marge 1,15 % (Q1 2025: 1,0 %). 2025 lag diese im Gesamtjahr bei 3,1 %. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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