Indischer Partner überrascht mit Kaufofferte für IT-Dienstleister. Rund 100 Prozent Aufschlag auf den Schlusskurs von Freitag. Die Aktie des IT-Dienstleisters Nagarro hat am Montag einen Kurssprung von rund 80 Prozent hingelegt, nachdem das indische Unternehmen Persistent Systems am Freitag nach Börsenschluss eine Kaufofferte vorgelegt hat. Die Inder bieten 81 Euro je Nagarro-Aktie. Das entspricht einem Aufpreis von rund 100 Prozent zum Schlusskurs von Freitag. Nagarro wird dabei mit rund einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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