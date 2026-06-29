Wir knüpfen heute nahtlos an unsere Analyse vom Freitag an. Die tektonischen Verschiebungen an den globalen Handelsplätzen setzen sich zu Wochenbeginn unvermindert fort. Das institutionelle Kapital flieht weiter aus den hochbewerteten Technologie-Clustern und sucht Zuflucht in fundamental unerschütterlichen Festungen der Realwirtschaft. Nach SANOFI und BAYER erweitern wir unseren Blickwinkel heute über den Pharmasektor hinaus auf zwei weitere erstklassige Substanzwerte aus der "Old Economy". Diese Unternehmen passen exakt in das Beuteschema der großen Fondsmanager: gigantische Cashflows, krisenresistente Geschäftsmodelle und eine Bewertung, die massiven Schutz nach unten bietet. Beide Unternehmen finden Sie in der Termin-Börse daily, dort bekommen Sie täglich neue Empfehlungen. Wenn Sie von unserer Expertise profitieren wollen, dann testen Sie uns doch gerne (KLICK HIER).
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