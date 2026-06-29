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Vancouver, BC - 29. Juni 2026 - HM Exploration Corp. ("HM Exploration, "HM" oder das "Unternehmen") (CSE:HM - WKN: A40NWF), freut sich bekannt zu geben, dass es im Rahmen der ersten Phase des Bohrprogramms (das "Programm") auf dem Lewis-Pilley-Projekt (das "Projekt") des Unternehmens in Neufundland, Kanada, drei weitere Bohrlöcher fertiggestellt hat.

Abbildung 1: Bohrkern (obere Zone) aus der Bohrung PI-26-008 im Bereich von 16,12 bis 24,78 m Bohrtiefe. Detailaufnahme aus der Kernbox (blau umrandet), die Abschnitte mit massiver Chalkopyrit- und Pyrit-Sulfid-Mineralisierung (A & B) hervorhebt. Visuelle Beschreibungen finden Sie in Tabelle 2.

Die drei Bohrlöcher in dieser Pressemitteilung entsprechen weiteren 544,27 Metern, womit sich die Gesamtbohrlänge auf 1.632,27 m erhöht - bei einem geplanten Mindestumfang von 2.500 Metern Diamantbohrungen.

Highlights:

Die Bohrlöcher sechs, sieben und acht haben erfolgreich massive Sulfidmineralisierungen durchschnitten, darunter eine neue Blindentdeckung einer massiven Sulfidmineralisierung in einer Bohrkerbtiefe von ~155 m. Siehe weitere Bilder des Bohrkerns weiter unten.

Es wurden mehrere mineralisierte Abschnitte mit unterschiedlichen Mineralisierungstypen angetroffen, die von disseminierten über halbmassiven bis hin zu massiven Sulfiden reichen, darunter: PI-26-006 Von 11,43 bis 13,62 m Bohrlochtiefe; Bohrlänge 2,19 m. PI-26-007 Von 7,00 bis 28,00 m Bohrlochtiefe; Bohrlänge 21,00 m. Von 176,85 bis 179,00 m Bohrlochtiefe; 2,15 m Bohrlänge. PI-26-008 Von 15,00 bis 28,00 m Bohrlochtiefe; 13,00 m Bohrlänge. (Abbildung 1) Von 163,45 bis 170,22 m Bohrlochtiefe; Bohrlänge 6,77 m.

Die Identifizierung einer zweiten Sulfidlinse unterhalb des zuvor erkannten oberen Murganghorizonts stützt die Interpretation eines vertikal ausgedehnten VMS-Systems und liefert ein neues Explorationsziel für Folgebohrungen.

Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus; HM freut sich darauf, im Verlauf der Bohrarbeiten weitere Informationen bereitzustellen.

"Zwar hatten wir erwartet, unterhalb des freiliegenden Massivsulfid-Horizonts im Clifford-Jones-Graben eine bedeutende Mineralisierung vorzufinden, doch der Durchschneidepunkt der unteren Linse war eine willkommene neue und spannende Entdeckung", sagte Nick Ryan, Chefgeologe bei HM Exploration Corp. "Die Entdeckung einer zweiten mineralisierten Linse zeigt, dass das System ausgedehnter ist als bisher angenommen, und untermauert das Potenzial für mehrere übereinanderliegende Sulfidhorizonte. Wir freuen uns darauf, die Laborergebnisse zu erhalten und die Ausdehnung dieser neuen Entdeckung durch weitere Bohrungen abzugrenzen."

Der Schwerpunkt der Bohrungen lag auf der Bewertung der Kontinuität des mineralisierten Systems unterhalb bekannter Oberflächenvorkommen und entlang des Streichs der Clifford-Jones-Zone (die "Zone"), um das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der geologischen Faktoren, die die Mineralisierung beeinflussen, zu verbessern (Abbildung 2). Visuelle Beobachtungen aus den Bohrlöchern deuten darauf hin, dass die obere, angestrebte kupferhaltige Gerölllawine erfolgreich durchschnitten wurde, wobei im Bohrkern Alterationszonen sowie massive bis halbmassive Sulfidmineralisierungen beobachtet wurden.

Die Bohrlöcher 7 und 8 haben erfolgreich eine neue, bisher unentdeckte untere mineralisierte Sulfidlinsen durchschnitten. Die untere Linse erscheint massiver, was darauf hindeutet, dass die Geometrie dieser Linse bei der Ausrichtung auf die Quellöffnungen helfen könnte, wie in Abbildung 3 dargestellt. Die Kernproben wurden zur Analyse an das Labor geschickt. Die Untersuchungsergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie dem Unternehmen vorliegen.

Alle drei Bohrlöcher aus dieser Pressemitteilung durchteuften eine breite Palette an massiver, halbmassiver und disseminierter Sulfidmineralisierung über die folgenden Bohrkernlängen*:

PI-26-006 Von 11,43 bis 13,62 m Bohrlochtiefe; Bohrlänge 2,19 m.

PI-26-007 Von 7,00 bis 28,00 m Bohrlochtiefe; Bohrlänge 21,00 m. (Abbildung 4) Von 155,31 bis 155,97 m Bohrlochtiefe; 0,66 m Bohrlänge. (Abbildung 5) Von 176,85 bis 179,00 m Bohrlochtiefe; 2,15 m Bohrlänge. (Abbildung 5)

PI-26-008 Von 7,55 bis 12,52 m Bohrlochtiefe; 4,97 m Bohrlänge. Von 15,00 bis 28,00 m Bohrlochtiefe; 13,00 m Bohrlänge. (Abbildung 1) Von 163,45 bis 170,22 m Bohrlochtiefe; 6,77 m Bohrlänge. (Abbildung 6)



Die Mineralisierung lässt sich als klastdominierte Geröllzonen beschreiben, bestehend aus subangularen bis angularen Fragmenten von Massivsulfid (~85 % des Abschnitts), zusammengesetzt aus Cpy + Py ± Sph ± Gn, eingebettet in interstitiellen, feinkörnigen, disseminierten Sulfiden (Py + Cpy ± Sph ± Gn) und zermahlenem felsischem ± mafischem Gestein. Matrixdominierte Geröllströme, bestehend aus Fragmenten subgerundeter bis kantiger Klasten aus massivem Sulfid (Py + Cpy ± Sph ± Gn) und felsischen ± mafischen Gesteinsfragmenten, eingebettet in eine Matrix aus feinkörnigem Sulfid (Py + Cpy ± Sph ± Gn) und zermahlenem felsischem ± mafischem Gestein. Detailliertere Klassifizierungen für einzelne Abschnitte sind in Tabelle 2 unten* aufgeführt.

* Das Unternehmen weist darauf hin, dass das Vorhandensein sichtbarer Sulfide und visuelle Schätzungen des Mineralvorkommens keine Aussage über den Gehalt treffen und nicht als Ersatz für Laboranalysen angesehen werden sollten. Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

Abbildung 2: Lageplan der Diamantbohrungen aus dem Jahr 2026 in der Zone Clifford Jones (Bull Road). Bohrlöcher der "aktuellen Bohrkampagne" sind als rote Kreise dargestellt; Bohrlöcher der "früheren Bohrkampagne" sind als weiße Kreise dargestellt; historische Bohrlöcher sind als schwarze Kreise dargestellt. Derzeit sind die Mineralisierungen der oberen Linsen (UL) und der unteren Linsen (LL) entlang des Streichs und in der Tiefe noch offen.

Abbildung 3: Konzeptionelles VMS-Modell, das die interpretierte Lage der neu identifizierten unteren Linsen im Verhältnis zur oberen Mineralisierung des Geröllstroms veranschaulicht. Die in der Clifford-Jones-Zone durchschneidende Mineralisierung scheint aus dem Ursprungsgebiet transportiert worden zu sein; die kantige Form der Massivsulfid-Klasten könnte jedoch auf eine begrenzte Transportentfernung von den Ursprungsöffnungen hindeuten (in Anlehnung an Kirkham und Thurlow, 1987).

Abbildung 4: Bohrkern (obere Zone) aus der Bohrung PI-26-007 im Bereich von 13,00 bis 21,33 m Bohrlochtiefe. Detailaufnahme aus der Bohrkernbox (blau umrandet), die Abschnitte der Massivsulfidmineralisierung hervorhebt. Visuelle Beschreibungen finden Sie in Tabelle 2.

Abbildung 5: Bohrkern (untere Zone) aus der Bohrung PI-26-007 im Bereich von 154,23 bis 158,47 m und von 175,51 bis 179,53 m Bohrlochtiefe. Detailaufnahme aus der Bohrkernbox (blau umrandet), die Abschnitte der Massivsulfid-Mineralisierung hervorhebt. Visuelle Beschreibungen finden Sie in Tabelle 2.

Abbildung 6: Bohrkern (untere Zone) aus der Bohrung PI-26-008 im Bohrlochbereich von 160,17 bis 168,73 m. Detailaufnahme aus der Bohrkernbox (blau umrandet), die Abschnitte der Massivsulfidmineralisierung hervorhebt. Visuelle Beschreibungen finden Sie in Tabelle 2.

Tabelle 1: Daten zum Bohrkragen 2026; Koordinaten angegeben in NAD83 - Zone 21N.

Hole_ID East North Azi Dip Depth (m) Assay Status PI-26-001 593296 5485437 255 -45 187.00 Pending PI-26-002 593269 5485422 75 -45 199.00 Pending PI-26-003 593269 5485422 75 -65 199.00 Pending PI-26-004 593269 5485422 90 -45 151.00 Pending PI-26-005 593281 5485460 255 -45 352.00 Pending PI-26-006 593281 5485460 255 -65 133.00 Pending PI-26-007 593264 5485472 255 -45 191.27 Pending PI-26-008 593264 5485472 255 -60 220.00 Pending

Tabelle 2: Beschreibungen der mineralisierten Abschnitte.

Hole_ID From_m To_m Length_m Comments PI-26-006 11.43 13.62 2.19 Matrix-dominated debris flow composed of fragments of sub-rounded to angular clasts of massive sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and felsic ± mafic lithic fragments suspended in a matrix of fine-grained sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ± mafic rock PI-26-007 7.00 10.00 3.00 Predominantly fine-grained disseminated mineralization (Py + Cpy ± Sph ± Gn) observed in matrix 10.00 17.00 7.00 Matrix-dominated debris flow composed of fragments of sub-rounded to angular clasts of massive sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and felsic ± mafic lithic fragments suspended in a matrix of fine-grained sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ± mafic rock 17.00 19.00 2.00 Clast-dominated debris zones consisting of sub-rounded to angular fragments of massive sulphide (~85% of intercept) composed of Cpy + Py ± Sph ± Gn suspended in interstitial fine-grained disseminated sulphides (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ± mafic rock 19.00 22.00 3.00 Matrix-dominated debris flow composed of fragments of sub-rounded to angular clasts of massive sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and felsic ± mafic lithic fragments suspended in a matrix of fine-grained sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ± mafic rock 22.00 24.18 2.18 Clast-dominated debris zones consisting of sub-rounded to angular fragments of massive sulphide (~85% of intercept) composed of Cpy + Py ± Sph ± Gn suspended in interstitial fine-grained disseminated sulphides (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ± mafic rock 24.18 26.41 2.23 Predominantly fine-grained disseminated mineralization (Py + Cpy ± Sph ± Gn) observed in matrix 26.41 27.59 1.18 Clast-dominated debris zones consisting of sub-rounded to angular fragments of massive sulphide (~85% of intercept) composed of Cpy + Py ± Sph ± Gn suspended in interstitial fine-grained disseminated sulphides (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ± mafic rock 27.59 28.00 0.41 Predominantly fine-grained disseminated mineralization (Py + Cpy ± Sph ± Gn) observed in matrix PI-26-007 155.31 155.97 0.66 Clast-dominated debris zones consisting of sub-rounded to angular fragments of massive sulphide (~85% of intercept) composed of Cpy + Py ± Sph ± Gn suspended in interstitial fine-grained disseminated sulphides (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ± mafic rock PI-26-007 176.85 179.00 2.15 Clast-dominated debris zones consisting of sub-rounded to angular fragments of massive sulphide (~25% of intercept) composed of Cpy + Py ± Sph ± Gn suspended in interstitial fine-grained disseminated sulphides (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ± mafic rock PI-26-008 7.55 12.52 4.97 Matrix-dominated debris flow composed of fragments of sub-rounded to angular clasts of massive sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and felsic ± mafic lithic fragments suspended in a matrix of fine-grained sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ± mafic rock PI-26-008 15.00 16.26 1.26 Predominantly fine-grained disseminated mineralization (Py + Cpy ± Sph ± Gn) observed in matrix 16.26 23.40 7.14 Matrix-dominated debris flow composed of fragments of sub-rounded to angular clasts of massive sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and felsic ± mafic lithic fragments suspended in a matrix of fine-grained sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ± mafic rock 23.40 24.87 1.47 Clast-dominated debris zones consisting of sub-rounded to angular fragments of massive sulphide (~85% of intercept) composed of Cpy + Py ± Sph ± Gn suspended in interstitial fine-grained disseminated sulphides (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ± mafic rock 24.87 28.00 3.13 Predominantly fine-grained disseminated mineralization (Py + Cpy ± Sph ± Gn) observed in matrix PI-26-008 163.45 164.27 0.82 Clast-dominated debris zones consisting of sub-rounded to angular fragments of massive sulphide (~85% of intercept) composed of Cpy + Py ± Sph ± Gn suspended in interstitial fine-grained disseminated sulphides (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ± mafic rock 164.27 166.00 1.73 Matrix-dominated debris flow composed of fragments of sub-rounded to angular clasts of massive sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and felsic ± mafic lithic fragments suspended in a matrix of fine-grained sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ± mafic rock 166.00 168.55 2.55 Patchy sections of predominantly fine-grained disseminated mineralization (Py + Cpy ± Sph ± Gn) observed in matrix 168.55 169.00 0.45 Clast-dominated debris zones consisting of sub-rounded to angular fragments of massive sulphide (~85% of intercept) composed of Cpy + Py ± Sph ± Gn suspended in interstitial fine-grained disseminated sulphides (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ± mafic rock 169.00 170.22 1.22 Matrix-dominated debris flow composed of fragments of sub-rounded to angular clasts of massive sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and felsic ± mafic lithic fragments suspended in a matrix of fine-grained sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ± mafic rock

Geologie und Mineralisierung

Das Projekt befindet sich innerhalb der Notre-Dame-Subzone der Dunnage-tektonostratigraphischen Zone. Bemerkenswert ist, dass der größte Teil des Projekts auf submarinen Vulkangesteinen aus dem Ordovizium der Roberts-Arm-Gruppe ruht, die regional als Teil einer ausgereiften Bogensequenz identifiziert wird, die als Buchans-Roberts-Arm-Gürtel bezeichnet wird und in der sich auch die historische Buchans-Mine befindet (nach Dunning et al., 1987). Die Mineralisierung tritt in Form von Lagerstätten mit niedrigem Gehalt (Spencer's Dock), mittlerem Gehalt (Old Mines) und hohem Gehalt (3B-Zone/Clifford Jones) auf, die sowohl dem Typ der Subseabed-Replacement- als auch dem exhalativen Typ angehören. Die Lagerstätten werden häufig von ausgedehnten Alterationen aus Chlorit, Serizit, Siliziumdioxid, K-Feldspat und Epidot flankiert, wie sie oft in bimodalen felsischen VMS-Systemen zu beobachten sind. Das Gebiet Spencer's Dock weist eine Serizit-/Silica-Alteration auf, deren Intensität in der Nähe mineralisierter Zonen im Allgemeinen zunimmt, während die Gebiete 3B/Old Mine eine Serizit-/Silica-Alteration aufweisen, die zwar reichlich vorhanden, aber weniger weit verbreitet ist und in der Nähe mineralisierter Zonen eine höhere Intensität aufweist (nach Kerr, 1996).

VMS-Lagerstätten sind eine weltweit bedeutende Quelle für Kupfer, Zink, Blei, Silber und Gold. Die Geologie des Projekts weist wesentliche Gemeinsamkeiten mit bekannten vulkanogenen Massivsulfid- ("VMS") Gebieten in Neufundland auf, darunter die ehemals produzierenden Minen Buchans, Ming und Rambler, was das Explorationspotenzial des Projekts untermauert.

Über das Lewis Pilley Projekt

Das Grundstück ist über Straßen erreichbar und liegt etwa fünfundzwanzig (25) km östlich der Stadt Springdale, etwa fünfundfünfzig (55) km südöstlich des Green Bay-Projekts von Firefly Metals und etwa einhundertfünfzig (150) km von der Pine Cove-Mühle und dem Hafen entfernt, über Hauptstraßen (siehe Abbildung 2).

Das Grundstück blickt auf eine lange Geschichte des Bergbaus und der Exploration zurück, die bis in die späten 1800er Jahre reicht, als die Pilley's Island Pyrite Company Ltd. etwa 450.000 Tonnen massives Pyriterz aus den Pilley's Island Mine-Old Mines förderte (nach Kerr, 1996).

Das Grundstück beherbergt eine Ansammlung von VMS-Systemen und Prospektionsgebieten mit nachgewiesenen hochgradigen Zn-Pb-Cu-Ag+/-Au-Durchschneidungen. Die Mineralisierung ist typisch für bimodale felsische VMS mit sowohl massiven Sulfiden als auch sulfidhaltigen Klastbrekzien (Thurlow, 1996). Die geologische Lage ist direkt analog zum Buchans-Camp (Thurlow, 1996), und das Vorkommen von sulfidklastischen Brekzien ist ein starker Hinweis auf nahegelegene massive Sulfidlinsen.

Die meisten der historischen Vorkommen, die innerhalb der Grenzen des Grundstücks liegen, wurden bisher nicht systematisch erkundet. Viele der historischen Bohrlöcher waren flach und wurden vertikal gebohrt, was die geologischen Erkenntnisse über die Ausdehnung der darunterliegenden Lithologie und Mineralisierung einschränkte. Es sind Arbeiten geplant, um historische Untersuchungsergebnisse zu validieren sowie neue Daten aus der 3B-Zone, der Clifford-Jones-Erweiterung (Bull Road), dem Bouzanne-Schacht sowie den Vorkommen Henderson, Mansfield und Pilley's Cove zu erheben.

Probenahme, Aufbereitung und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Positionen der Bohrkragen wurden mit einem Hand-GPS (NAD83-Zone 21N) bestimmt, und die Bohranlage wurde mit einem Reflex TN-14-Gyrokompass ausgerichtet. Alle Proben erhalten eine eindeutige Proben-ID und -Nummer und werden direkt an Eastern Analytical Ltd. (403 Little Bay Road, Springdale, NL) versandt, ein kommerzielles Labor, das nach ISO/IEC 17025 akkreditiert und völlig unabhängig vom Unternehmen ist. Zu den Analysemethoden gehören ICP-OES (34 Elemente) mit Vier-Säuren-Aufschluss, Au-Feuerprobe (30 g) mit AA-Abschluss und Erzgehaltsanalyse (Mehrsäurenaufschluss) mit AA-Abschluss. Das Unternehmen fügt im Rahmen seiner standardmäßigen QA/QC-Verfahren Standard-, Blind- und Doppelproben ein.

Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Nicholas Rodway, P.Geo, (Lizenznr. 46541) (Berufsausübungsgenehmigung Nr. 1000359) ist CEO und Direktor des Unternehmens sowie eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Herr Rodway hat die Erstellung dieser Pressemitteilung beaufsichtigt und den technischen Inhalt überprüft und genehmigt. Die Überprüfung umfasste die Durchsicht von Bohrprotokollen, Probenetiketten, Verfahren zur Nachverfolgbarkeit und Analyseprotokollen. Während des Überprüfungsprozesses wurden keine Einschränkungen festgestellt.

Literaturhinweise

Dunning, G.R., Kean, B.F., Thurlow, J.G. und Swinden, H.S. (1987): Geochronologie der Buchans-, Roberts Arm- und Victoria Lake-Gruppen sowie des Mansfield Cove-Komplexes, Neufundland. Canadian Journal of Earth Sciences, Band 24, Seiten 1175-1184.

Kerr, A. (1996) Neue Perspektiven zur Stratigraphie, Vulkanologie und Struktur der Inselbogen-Vulkangesteine in der Roberts-Arm-Gruppe aus dem Ordovizium, Notre Dame Bay. In: Current Research, Ministerium für natürliche Ressourcen von Neufundland, Geologischer Dienst, Bericht 96-1, Seiten 283-310.

Thurlow, J.G (1996): Geologie einer neu entdeckten Ansammlung von blinden Massivsulfidlagerstätten, Pilley's Island, Zentral-Neufundland. In: Current Research, Ministerium für natürliche Ressourcen von Neufundland, Geologischer Dienst, Bericht 96-1, Seiten 181-189.

Über HM Exploration Corp.

Das Unternehmen treibt derzeit sein Projekt Lewis Pilley's in Neufundland voran. Das Projekt umfasst eine Fläche von ca. 60,25 km² und beherbergt eine Ansammlung von vulkanogenen Massivsulfid-Systemen (VMS) sowie die historische Pilley's Island Mine (ca. 450.000 Tonnen geförderte Erze im späten 19. Jahrhundert). Historische Bohrungen in der Zone 3B lieferten bedeutende Durchschneidungen, darunter 16,77 m mit 1,84 % Cu und 3,05 m mit 5,03 % Zn sowie 1,02 g/t Au (Au Pell, 1989). Die geologische Lage ist direkt vergleichbar mit dem ergiebigen Buchans-Camp, mit mehreren noch wenig erkundeten Vorkommen und großem Potenzial für neue Entdeckungen.

Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 100-prozentige Beteiligung am Devil's Den-Projekt, einem Projekt im Explorationsstadium, das aus zwei aneinandergrenzenden Minerallizenzen mit einer Fläche von ca. 3.200 Hektar westlich von Port Alberni auf Vancouver Island, British Columbia, besteht. Im Rahmen der 2022 abgeschlossenen Explorationsarbeiten wurden vier geochemische Raster zur Identifizierung möglicher vergrabener Mineralisierungen erstellt, wodurch mehrere hochgradige Vorkommen aufgedeckt wurden, darunter Kupferwerte von bis zu 4,68 % an der Oberfläche (Devil's Den NI 43-101, Nov. 2022). Die im Jahr 2025 abgeschlossene Explorationsphase 1 umfasste hochauflösende magnetische UAV-Vermessungen sowie ein lithogeochemisches Programm, durch das neue strukturelle Ziele und Zonen mit erhöhten Kupfer-, Zink- und Nickelwerten identifiziert wurden. Das Projekt beherbergt mehrere historische Stollen mit hochgradigen oberflächennahen Vorkommen, die bislang noch nicht angebohrt wurden. HM ist der Ansicht, dass aufgrund fehlender angemessener moderner Explorationen noch erhebliches Entdeckungspotenzial besteht.

HM Exploration ist bestrebt, moderne Explorationstechniken in allen seinen Projekten anzuwenden, um Wertpotenziale in historisch wenig erkundeten kanadischen Bergbaugebieten zu erschließen.

Im Namen des Vorstands

HM EXPLORATION CORP.

"Nicholas Rodway"

Präsident und CEO

Tel.: 604.681.1568

mailto:info@hmexploration.com

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