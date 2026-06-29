Vancouver, British Columbia - 29. Juni 2026 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO) (OTCQB: ARLSF) (FWB: 94Y) ("Argo" oder das "Unternehmen") freut sich, die Berufung von Dr. Vikas Berry, Gründer und Chief Executive Officer von Grapherry, Inc., in sein Board of Directors bekanntzugeben.

Dr. Berry ist ein international anerkannter Graphenforscher, Erfinder und Technologieunternehmer, der sich in seiner beruflichen Laufbahn der Entwicklung kommerziell tragfähiger, skalierbarer Graphen-Produktionstechnologien verschrieben hat, die eine breite industrielle Anwendung ermöglichen.

Als Gründer von Grapherry und Erfinder der firmeneigenen STREAM-Technologie zur Graphenherstellung, für die Argo eine exklusive Lizenz erworben hat und die gemäß der bereits bekanntgegebenen Technologievereinbarung den Weg zum vollständigen Eigentum ebnet, hat Dr. Berry seine Karriere der Überwindung technischer und wirtschaftlicher Hindernisse gewidmet, die in der Vergangenheit die breite Einführung von Graphen behindert haben. Seine Fachkenntnisse in den Bereichen skalierbare Graphenherstellung, Entwicklung von Fertigungsprozessen und Kommerzialisierung fortschrittlicher Werkstoffe werden von entscheidender Bedeutung sein, während Argo die Kommerzialisierung der STREAM-Technologie und seiner umfassenderen Graphen-Plattform in verschiedenen Industriemärkten vorantreibt.

Dr. Berry ist Autor von mehr als 100 wissenschaftlichen Publikationen sowie Erfinder oder Miterfinder zahlreicher Patente im Bereich der Graphenherstellung und fortschrittlicher Werkstofftechnologien. Er hat zudem die Entwicklung und Skalierung von Graphen-Produktionssystemen für die kommerzielle Nutzung geleitet. Seine Forschungs- und Technologieentwicklungsarbeit hat die Anwendung von Graphen in zahlreichen Branchen vorangetrieben, darunter Energiespeicherung, Halbleiter, moderne Elektronik, Baustoffe, Infrastruktur, Landwirtschaft und fortschrittliche Fertigung.

Graphen tritt in die Ära der Kommerzialisierung ein

Graphen gilt aufgrund seiner außergewöhnlichen Festigkeit, elektrischen Leitfähigkeit, Wärmeleitfähigkeit, Flexibilität und Langlebigkeit seit Langem als eines der vielversprechendsten Hochleistungsmaterialien der Welt. Obwohl diese Eigenschaften dazu geführt haben, dass seit mehr als zwei Jahrzehnten weltweit umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsbemühungen vorangetrieben werden, wurde die breite kommerzielle Nutzung bisher durch die begrenzte Fähigkeit der Industrie eingeschränkt, hochwertiges Graphen konsistent, wirtschaftlich und im kommerziellen Maßstab herzustellen.

Argos von Dr. Berry entwickelte, firmeneigene STREAM-Technologie zur Graphenherstellung geht speziell auf viele dieser seit Langem bestehenden Herausforderungen der Branche ein. Dies wird durch einen skalierbaren Produktionsprozess erreicht, der sich durch eine verbesserte Wirtschaftlichkeit und eine höhere, konsistente Qualität auszeichnet und der darauf ausgelegt ist, den kommerziellen Einsatz von Graphen in zahlreichen industriellen Anwendungen zu unterstützen.

Angesichts der fortschreitenden Entwicklungen im Bereich der skalierbaren Fertigung tritt die Graphenindustrie in eine neue Phase der Kommerzialisierung ein, unterstützt durch die rasch wachsende Nachfrage nach hochmodernen Werkstoffen in zahlreichen Industriezweigen.

Zunehmende Investitionen in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz, Hochleistungs-Datenzentren, fortschrittliche Halbleiter, Batterietechnologien, Elektrifizierung, Baustoffe und nachhaltige Fertigung eröffnen neue Möglichkeiten für Produkte auf Graphenbasis, die auf höhere Leistung und Effizienz, größere Langlebigkeit und besseres Energiemanagement ausgelegt sind.

Zu den potenziellen Anwendungsbereichen, die derzeit branchenweit entwickelt werden, gehören:

- fortschrittliche Batteriematerialien und Energiespeichersysteme

- mit Graphen angereicherte Beton-, Zement- und Infrastrukturprodukte

- hochmoderne Verbundwerkstoffe, Schutzbeschichtungen und industrielle Spezialwerkstoffe

- KI-Infrastruktur, einschließlich Wärmemanagement- und Kühltechnologien für Hochleistungs-Rechen- und Datenzentren

- fortschrittliche elektronische Werkstoffe

- landwirtschaftliche Technologien zur Verbesserung der Nährstoffeffizienz, der Bodenqualität und der Wasserspeicherfähigkeit

Argo ist der Ansicht, dass die Kombination aus firmeneigener Graphen-Produktionstechnologie, einem erfahrenen wissenschaftlichen Führungsteam sowie einer auf die Kommerzialisierung ausgerichteten Strategie das Unternehmen dazu befähigt, an der zunehmenden Verbreitung von Graphen in zahlreichen wachstumsstarken Industriemärkten teilzuhaben.

Dr. Vikas Berry erklärte: "Ich habe einen Großteil meiner beruflichen Laufbahn der Bewältigung der Herausforderungen gewidmet, die mit der Entwicklung einer wirtschaftlich tragfähigen und skalierbaren Graphenproduktion verbunden sind - eines der größten Hindernisse für den Einsatz von Graphen in praktischen industriellen Anwendungen. Grapherry wurde mit der Vision gegründet, Graphen im industriellen Maßstab wirtschaftlich nutzbar zu machen, und die Integration in Argo ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Verwirklichung dieser Vision. Durch die Kombination der STREAM-Produktionstechnologie mit der Vermarktungsstrategie von Argo sind wir unserer Ansicht nach gut aufgestellt, um die Einführung von Graphen in zahlreichen wachstumsstarken Branchen voranzutreiben, darunter Energiespeicherung, Halbleiter, moderne Elektronik, Bauwesen, Landwirtschaft und Industriematerialien der nächsten Generation. Ich freue mich darauf, die nächste Wachstumsphase von Argo mitzugestalten, während wir Innovationen im Bereich Graphen in die kommerzielle Realität umsetzen."

Entwicklungen in der Unternehmensführung

Das Unternehmen gibt zudem die Ernennung von Sean McAlpine, einem derzeitigen Direktor von Argo, zum Interims-Chief Executive Officer bekannt.

Herr McAlpine ist Chemieingenieur, erfahrener Unternehmer, Führungskraft in der Wirtschaft und Vorstandsmitglied eines börsennotierten Unternehmens. Er verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Unternehmensstrategie, operative Führung, Fertigung, Vermarktung und Geschäftsentwicklung. Seine Erfahrung beim Ausbau aufstrebender Technologieunternehmen und beim Aufbau strategischer Partnerschaften ergänzt die technische Expertise, die das Unternehmen durch die Ernennung von Dr. Berry gewinnt.

Das Board of Directors hat eine formelle Suche nach einem festen Chief Executive Officer eingeleitet und wird nach Abschluss dieses Verfahrens weitere Informationen bekanntgeben.

Das Board möchte sich zudem bei Scott Smale für seine Führungsrolle und seine wertvollen Beiträge in einer wichtigen Entwicklungsphase von Argo bedanken und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg bei seinen zukünftigen Unternehmungen.

Robert Intile, Direktor und Chief Financial Officer der Argo Graphene Solutions Corp., erklärte: "Wir freuen uns sehr, Dr. Berry im Board of Directors von Argo willkommen zu heißen, und sind gespannt auf die wissenschaftliche und strategische Führung, die er einbringen wird, während das Unternehmen seine Strategie zur Herstellung und Vermarktung von Graphen vorantreibt. Ebenso freuen wir uns, dass sich Sean McAlpine bereit erklärt hat, vorübergehend die Funktion des Chief Executive Officer zu übernehmen, während der Vorstand nach einem festen CEO sucht. Sean bietet dank seiner umfassenden Erfahrung in den Bereichen Betrieb, Fertigung und Vermarktung in dieser wichtigen Phase der Unternehmensentwicklung eine starke Führung. Wir sind gemeinsam überzeugt, dass diese Ernennungen Argos Fähigkeit weiter stärken, die Kommerzialisierung von Graphen in verschiedenen Industriemärkten voranzutreiben und gleichzeitig unsere langfristige Strategie zur Steigerung des Aktionärswerts umzusetzen."

Über Grapherry, Inc.

Grapherry, Inc. ist ein in den USA ansässiges Technologieunternehmen im Bereich fortschrittlicher Werkstoffe, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung proprietärer Graphenproduktionstechnologien und graphenverstärkter Produkte für industrielle Anwendungen konzentriert. Die proprietäre Graphenplattform STREAM von Grapherry ist darauf ausgelegt, unter Einsatz skalierbarer Verarbeitungsverfahren, die auf die Unterstützung kommerzieller Fertigungsanwendungen ausgerichtet sind, aus kohlenstoffbasierten Ausgangsmaterialien hochwertiges Graphen zu produzieren.

Grapherry entwickelt Graphenlösungen für verschiedene Branchen, unter anderem Bauwesen, Infrastruktur, Landwirtschaft, Energiespeicherung und industrielle Spezialanwendungen. Zu den Entwicklungsinitiativen des Unternehmens zählen graphenverstärkte Zementzusätze, Bodenverbesserungsmittel, leitfähige Materialien sowie fortschrittliche Graphenformulierungen, die darauf ausgelegt sind, die Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit in einer Reihe industrieller Märkte zu verbessern.

Die Entwicklungsaktivitäten von Grapherry im Pilotmaßstab werden von einem multidisziplinären technischen Team unterstützt, das über Expertise in den Bereichen Graphenwissenschaft, Verfahrenstechnik, Produktionsskalierung und Vermarktung fortschrittlicher Werkstoffe verfügt.

Über Argo Graphene Solutions Corp.

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein kanadisches Unternehmen für fortschrittliche Werkstoffe, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von graphenverstärkten Technologien und Produkten für Anwendungen in den Bereichen Bauwesen, Infrastruktur, Landwirtschaft und industrielle Fertigung konzentriert. Das Unternehmen treibt Graphenlösungen voran, die darauf ausgelegt sind, die Leistungsmerkmale von Materialien, unter anderem Festigkeit, Langlebigkeit, Leitfähigkeit und Wasserbeständigkeit, in einer Reihe von industriellen und kommerziellen Anwendungen zu verbessern.

Der strategische Fokus von Argo umfasst graphenverstärkte Beton- und Zementtechnologien, Infrastrukturmaterialien, landwirtschaftliche Anwendungen und Industrieprodukte der nächsten Generation. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung, strategische Partnerschaften und Technologieakquisitionen positioniert sich Argo derart, dass es am schnell wachsenden globalen Graphenmarkt und am breiteren Sektor für fortschrittliche Werkstoffe partizipieren kann.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Robert Intile, CFO

Argo Graphene Solutions Corp.

E-Mail: robert.intile@argographene.com

Tel: 604-763-4017

Website: www.argographene.com

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Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem die von der Gesellschaft erwartete Entwicklung, Herstellung und Vermarktung der STREAM-Technologie und der mit Graphen angereicherten Produkte; die Absicht der Gesellschaft, einen neuen CEO zu finden und zu ernennen; sowie die Geschäftspläne und -ziele der Gesellschaft in Bezug auf die Graphenproduktion und damit verbundene industrielle Anwendungen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, der Skalierung und der Vermarktung neuer Technologien, Betriebs- und Fertigungsrisiken, Finanzierungsrisiken, Risiken hinsichtlich der Marktakzeptanz sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und geschäftliche Rahmenbedingungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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