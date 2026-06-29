Porsche plant offenbar, die Produktion des Cayenne mit allen drei Antriebsvarianten vom slowakischen Bratislava nach Leipzig zu holen - also auch den Elektro-Cayenne. Voraussetzung ist laut einem Zeitungsbericht allerdings, dass sich die Arbeitnehmer auf eine Absenkung der Löhne einlassen. Wie die F.A.Z. unter Berufung auf Arbeitnehmerkreise schreibt, will Porsche mit diesem Schritt die Auslastung des Leipziger Werks langfristig absichern. Kommt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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