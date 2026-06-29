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Dr. Marcus Opitz wird Chief Transformation Officer (CTO) der SURTECO GROUP SE



29.06.2026 / 10:15 CET/CEST

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Dr. Marcus Opitz wird Chief Transformation Officer (CTO) der SURTECO GROUP SE Buttenwiesen, 29. Juni 2026 Zum 1. Juli 2026 übernimmt Dr. Marcus Opitz die Position als Chief Transformation Officer (CTO) der SURTECO GROUP SE. In seiner Funktion verantwortet er die Leitung des unternehmensweiten Ergebnisverbesserungsprogramms und unterstützt den Vorstand bei strategischen Transformationsprojekten. In seiner Funktion ist er direkt dem Vorstandsvorsitzenden und CEO, Herrn Wolfgang Moyses, zugeordnet. Dr. Marcus Opitz verfügt über mehr als 35 Jahre Managementerfahrung und umfassende Expertise in der Führung komplexer Transformations-, Integrations- und Restrukturierungsprojekte. Im Laufe seiner Karriere hat er zahlreiche Unternehmen unterschiedlicher Branchen bei der Umsetzung operativer und strategischer Veränderungen begleitet und dabei umfangreiche Erfahrung aufgebaut. "Wir freuen uns, Dr. Marcus Opitz als Chief Transformation Officer in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen. Mit seiner langjährigen Managementerfahrung und seiner ausgewiesenen Expertise in der Umsetzung komplexer Transformationsvorhaben wird er einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung unserer strategischen Projekte leisten und Impulse für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens setzen.", sagt Wolfgang Moyses, Vorstandsvorsitzender (CEO) der SURTECO GROUP SE. Über SURTECO Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist ein mittelständisches, international tätiges börsennotiertes Unternehmen. Das Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie, Rollladensysteme und beschichtete Textilien. Der Konzern erwirtschaftete im Jahr 2025 mit rund 3.700 Mitarbeiter-/innen an weltweit 24 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 821 Mio. €. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Mehr Informationen zum Unternehmen unter: www.surteco.com



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