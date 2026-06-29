Brüssel - Die Europäische Investitionsbank (EIB) gewährt Airbus einen Rekordkredit über drei Milliarden Euro. Das sagte EIB-Präsidentin Nadia Calvino dem "Handelsblatt", Bloomberg und der spanischen Zeitung "El Pais". Der Kredit soll Europas Luft- und Raumfahrtindustrie stärken. Es sei die größte Unternehmensfinanzierung in der Geschichte der EIB.



Mit dem Geld soll Airbus Forschung, Entwicklung und Innovationen in Frankreich, Deutschland und Spanien finanzieren. Die Projekte sollen bis 2030 laufen und sowohl die zivile Luftfahrt als auch Sicherheits- und Verteidigungstechnologien betreffen. Nach Angaben der EIB geht es um Schlüsseltechnologien, integrierte Systeme, neue Fertigungslösungen, spritsparende Antriebe und vernetzte Systeme für Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung.



Eine erste Tranche von einer Milliarde Euro wurde am Montag in Brüssel unterzeichnet. Calvino sagte, die EIB-Gruppe setze ihre gesamte Schlagkraft ein, um Europas technologische Autonomie, industrielle Stärke und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu festigen. Das Leuchtturm-Projekt sei innerhalb von rund sechs Monaten genehmigt worden. Damit beweise der Finanzierungsarm der EU, dass Europa schnell und in großem Umfang handeln könne, um seine Champions zu unterstützen und sich im neuen geopolitischen Umfeld zu behaupten.





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