Die französische Regierung hat angekündigt, am 16. Juli 2026 die dritte Förderwelle ihres Sozialleasing-Programms für Elektroautos zu starten. Zum wiederholten Mal können über das Programm Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen ein Elektrofahrzeug zu Sonderkonditionen leasen. Wie bereits im April angekündigt, legt die französische Regierung nun tatsächlich ein drittes Soziallleasing-Programm für Elektroautos auf. Dieses Förderprogramm namens "leasing ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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