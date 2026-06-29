SYNBIOTIC stellt sein Portfolio neu auf, nachdem Hempro International, HANF FARM und Hemp Factory in Richtung Liquidation und/oder Insolvenz gehen, bedingt durch einen starken Rückgang der Nachfrage im Hanf-Lebensmittel- und Futtermittelmarkt im Jahr 2026. Die betroffenen Tochtergesellschaften machten etwa 22% des Umsatzes für das Geschäftsjahr 2024 aus, verursachten jedoch erhebliche Verluste. Daher sollte der Ausstieg aus diesen Geschäften den Cash-Abfluss reduzieren und die Ertragsqualität im Laufe der Zeit verbessern. Allerdings wird das Geschäftsjahr 2025 (noch nicht berichtet) voraussichtlich von außergewöhnlichen Abschreibungen in Höhe von 13-14 Mio. EUR (Schätzung mwb) betroffen sein, die teilweise durch Minderheitsanteile ausgeglichen werden. Der Investment Case verschiebt sich nun von einer breiten Hanf- und Cannabis-Plattform hin zu einer fokussierteren medizinischen Cannabis-Geschichte, die sich auf WEECO Pharma, MH medical hemp und SOLIDMIND konzentriert. Wir aktualisieren unser Modell vollständig und passen unsere Schätzungen an. Wir senken unser Kursziel auf 1,40 EUR (zuvor 6,60 EUR) und bestätigen unser Spec. BUY-Rating, da das Risiko-Rendite-Profil Potenzial für Investoren mit höherer Risikobereitschaft bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/synbiotic-se
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