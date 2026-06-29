Große Akteure der Batterie-, Tech- und Autoindustrie haben in London die "Global Energy Circular Economy Alliance" gegründet, darunter CATL, BMW, Renault, Volvo, Google und Xiaomi. Die Partner wollen fixe Richtlinien für recycelbare Batteriedesigns erarbeiten - mit CATL als zentralem Batterieakteur. Im Rahmen der Londoner Klimaschutzwoche kamen die Initiatoren der neuen Allianz in der britischen Hauptstadt zusammen. Die Koordination des Bündnisses ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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