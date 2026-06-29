Artemis Technologies hat mit dem EF-12 Pilot nach eigenen Angaben das weltweit erste vollelektrische Tragflächen-Lotsenboot vorgestellt. Das Schiff befindet sich inzwischen im Wasser und absolviert derzeit seine Erprobungsfahrten vor dem geplanten Einsatz im regulären Hafenbetrieb. Der Artemis EF-12 Pilot wurde speziell für den Einsatz im Lotsentransfer entwickelt und absolviert derzeit seine Seeerprobung, bevor es in den regulären Betrieb überführt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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