Der indische Technologiedienstleister Persistent will mindestens die Hälfte der Anteile von NAGARRO erwerben. Er bietet 81 Euro je NAGARRO-Aktie - etwa doppelt so viel wie die NAGARRO-Aktie zum Xetra-Schluss am Freitag gekostet hatte. Mit dem Angebotspreis wird das NAGARRO-Aktienkapital mit etwas mehr als 1 Mrd. Euro bewertet. Persistent Systems kam zuletzt auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet gut 7 Mrd. Euro. Am Aktienmarkt kam das Gebot gut an: Die NAGARRO-Aktie legte heute deutlich zu - zuletzt ging es um über 85 % nach oben. Wahnsinn!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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