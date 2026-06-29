Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag nach einem halbwegs freundlichen Start bis zum Mittag knapp in den roten Bereich abgerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.665 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,02 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten RWE, Infineon und Zalando, am Ende Heidelberg Materials, BMW und Volkswagen.



"Die Investoren agieren äußerst zurückhaltend in der verkürzten Handelswoche in den USA und den weiterhin stattfindenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Zu groß seien die Gefahren, dass bereits eine kleine Uneinigkeit zwischen den Verhandlungsparteien zur Fortsetzung und Eskalation der militärischen Aktionen im Nahen Osten führen könnte.



Die Marktteilnehmer positionierten sich lieber für die bevorstehende Sommersaison an den Finanzmärkten und reduzierten ihre Positionen bei den Halbleiterwerten weiter.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1402 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8770 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 72,81 US-Dollar; das waren 82 Cent oder 1,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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