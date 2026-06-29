São Paulo hat 500 neue Batterie-elektrische Busse in Betrieb genommen - und parallel angekündigt, künftig keine Fahrzeuge mehr zu beschaffen, die ausschließlich mit Diesel fahren. Mehr als die Hälfte der neuesten Lieferungen stammt dabei vom chinesischen Hersteller BYD. Mit der Inbetriebnahme der 500 neuen Fahrzeuge umfasst die städtische Flotte in Brasiliens Megametropole São Paulo nun insgesamt 1.759 Elektrobusse (einschließlich 189 Oberleitungsbusse). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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