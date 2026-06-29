Vancouver, British Columbia - 29. Juni 2026 / IRW-Press / Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) ("Nexcel" oder das "Unternehmen") freut sich, die Unterzeichnung einer Optionsvereinbarung zum Erwerb sämtlicher Rechte (100 %) an einer 500 Hektar großen Mineralkonzessionsfläche in strategisch günstiger Lage auf dem Gelände des Wolframprojekts Burnt Hill in New Brunswick bekannt zu geben, die unter dem Namen Fitzgerald-Claims (die "Fitzgerald-Claims") geführt wird.

Die Fitzgerald-Claims setzen sich aus 25 Mineralkonzessionseinheiten zusammen und decken einen wichtigen Bereich unmittelbar nördlich des Wolframprojekts Burnt Hill ab. Das Konzessionsgebiet grenzt an mehrere Konzessionsflächen, die sich ebenfalls im Besitz von Nexcel befinden, und sichert dem Unternehmen den weiteren Ausbau seiner Position in einem der historisch bedeutendsten Wolframbergbaureviere Kanadas.

Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der strategischen Maßnahmen, die Nexcel im Projekt Burnt Hill setzt. Mit dem Erwerb der Fitzgerald-Claims wird ein sogenannter "Inlier-Claim" eines Drittunternehmens innerhalb des Geländes, an dem das Unternehmen interessiert ist, effektiv eliminiert. So entsteht ein zusammenhängendes Konzessionspaket rund um Burnt Hill und mehrere bekannte Mineralvorkommen. Aus Sicht der Unternehmensführung ist das Unternehmen mit dieser erweiterten Konzessionsfläche besser in der Lage, Zielzonen auf dem Projektgelände systematisch zu explorieren, zu evaluieren und weiterzuentwickeln. Gleichzeitig werden mögliche Ausläufer bekannter Mineralisierungssysteme geschützt.

Die Fitzgerald-Claims wurden im Rahmen einer mit 21. Juni 2026 datierten Optionsvereinbarung zwischen Nexcel Metals Corp. und Roger Fitzgerald erworben. Gemäß dieser Vereinbarung gehen sämtliche Rechte (100 %) an der besagten Konzessionsfläche auf Nexcel über, sobald die in der Vereinbarung festgelegten Vergütungsbedingungen erfüllt wurden. Die vereinbarten Bedingungen lauten wie folgt:

Der Optionsgeber erhält insgesamt 100.000 $ in bar in folgenden Teilbeträgen:

25.000 $ spätestens an jenem Tag, der sieben (7) Tage nach dem Gültigkeitsdatum liegt; 25.000 $ spätestens an jenem Tag, der zwölf (12) Monate nach dem Gültigkeitsdatum liegt; 25.000 $ spätestens an jenem Tag, der vierundzwanzig (24) Monate nach dem Gültigkeitsdatum liegt; und 25.000 $ spätestens an jenem Tag, der sechsunddreißig (36) Monate nach dem Gültigkeitsdatum liegt.

Zudem erhält der Optionsgeber insgesamt 225.000 Aktien in folgenden Teilmengen:

25.000 Aktien spätestens an jenem Tag, der sieben (7) Tage nach dem Gültigkeitsdatum liegt; 25.000 Aktien spätestens an jenem Tag, der zwölf (12) Monate nach dem Gültigkeitsdatum liegt; 25.000 Aktien spätestens an jenem Tag, der vierundzwanzig (24) Monate nach dem Gültigkeitsdatum liegt; und 150.000 Aktien spätestens an jenem Tag, der sechsunddreißig (36) Monate nach dem Gültigkeitsdatum liegt.

Die Fitzgerald-Claims befinden sich in einer Region, die für ihre Wolfram-, Zinn-, Molybdän- und Berylliumvorkommen bekannt ist. Das Konzessionsgebiet liegt in unmittelbarer Nähe zu zahlreichen historischen Mineralvorkommen wie Burnt Hill Tungsten, Lower Burnt Hill Brook, Clearwater Brook, Molasses Brook und Trout Brook, wodurch Nexcel zusätzlich Zugang zu mehreren aussichtsreichen geologischen Trends innerhalb des Bergbaureviers erhält.

Abbildung 1: Das von Nexcel Metals bearbeitete Projekt Burnt Hill; die neue Konzessionsfläche der Fitzgerald-Claims ist hier hervorgehoben.

Hugh Rogers, Chief Executive Officer von Nexcel Metals, erklärt:

"Diese Übernahme ist nicht nur deshalb von Bedeutung, weil wir damit unser Portfolio um eine zusätzliche aussichtsreiche Konzessionsfläche erweitern können, sondern auch, weil sie unsere Präsenz im gesamten Bergbaurevier Burnt Hill stärkt. Die Fitzgerald-Claims befinden sich in strategisch günstiger Lage unweit des Zentrums unseres Konzessionspakets und beherbergen die historische Lagerstätte Tin Hill. Durch den Erwerb dieser Claims haben wir die Liegenschaft eines Drittunternehmens innerhalb unseres Interessengebiets eliminiert, unsere Präsenz in bekannten Mineralisierungszonen weiter ausgebaut und sind nun besser in der Lage, eine Explorationsstrategie auf Distriktebene umzusetzen."

"In der Vergangenheit sind viele erfolgreiche Bergbauregionen durch die Zusammenlegung zersplitterter Konzessionsflächen rund um bekannte Vorkommen entstanden. Wir sind überzeugt, dass die Fitzgerald-Claims genau diese Art von Chance bieten. Die Übernahme gibt uns mehr Flexibilität für zukünftige Explorationsprogramme, stärkt unsere langfristigen Erschließungsoptionen und erhöht unsere Chancen auf potenzielle Neuentdeckungen im Bergbaurevier Burnt Hill."

Das Unternehmen hält die Übernahme insbesondere deshalb für sehr wichtig, weil Wolfram als kritisches Mineral strategische Eigenschaften besitzt. Wolfram gilt aufgrund seiner außergewöhnlichen Härte, Dichte und Leistungsmerkmale bei hohen Temperaturen als unverzichtbar für zahlreiche Anwendungen in der Industrie, der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung und der modernen Fertigung. Nachdem sowohl für Regierungen als auch für Industriebetriebe die Sicherung heimischer Lieferketten nach wie vor oberste Priorität hat, bietet das Projekt Burnt Hill aus Sicht von Nexcel die einmalige Chance, den Ausbau eines kanadischen Wolframprojekts in einer stabilen, bergbaufreundlichen Jurisdiktion voranzutreiben.

Das Unternehmen wird die Fitzgerald-Claims in seine laufenden strategischen Explorationsmaßnahmen bei Burnt Hill einbinden und unter anderem historische Geodaten zusammentragen, Zielzonen definieren und zukünftige Explorationsprogramme evaluieren.

Qualifizierte Person

Francis R. Newton, P.Geo., Berater des Unternehmens und eine "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Nexcel Metals Corp

Nexcel Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Übernahme, Exploration und Erschließung von Projekten mit Vorkommen kritischer Mineralien in Kanada konzentriert. Das Wolframprojekt Burnt Hill, das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, befindet sich in der kanadischen Provinz New Brunswick und umfasst ein beachtliches Konzessionsgebiet in einem der historisch bedeutendsten Wolframbergbaureviere Kanadas. Nexcels Strategie besteht darin, sein Projektportfolio im Bereich der kritischen Mineralien durch systematische Exploration, strategische Konzessionsübernahmen und die Sondierung von Erschließungschancen in stabilen Jurisdiktionen mit Bergbautradition auszubauen bzw. zu erweitern. Daneben verfügt das Unternehmen auch über eine Option zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Seltenerdmetallprojekt Lac Ducharme in Quebec.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

"Hugh Rogers"

CEO & Direktor

Für alle anderen Anfragen:

E-Mail: hrogers@nexcelmetals.com

Telefon: (604) 250-6162

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Nexcel erwartet, glaubt oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionen des Unternehmens beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, die Nexcel aufgrund seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, der aktuellen Bedingungen, der erwarteten zukünftigen Entwicklungen und anderer Faktoren getroffen hat, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Darüber hinaus beinhalten diese Aussagen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen können, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei einige davon außerhalb der Kontrolle von Nexcel liegen. Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Nexcel nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie zu überarbeiten, um das Eintreten zukünftiger unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

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