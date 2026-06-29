Volkswagen zieht offenbar den Stecker bei der "Automated Driving Alliance" mit Bosch, deren Ziel es ist, Lösungen für das assistierte und automatisierte Fahren nach Level 2 und 3 zu entwickeln. Offenbar hat VW 1,5 Milliarden Euro in die Partnerschaft investiert, soll mit den Ergebnissen aber unzufrieden sein. Die "Automated Driving Alliance" (ADA) wurde 2022 von Bosch, Volkswagen und VWs IT-Tochter Cariad gegründet, um eine skalierbare Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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