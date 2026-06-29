DJ INDEXÄNDERUNG/SpaceX steigen in den Nasdaq-100 auf

DOW JONES--Die Aktien von SpaceX steigen in den Nasdaq-100-Index auf. Der Indexbetreiber hatte jüngst ein Schnellverfahren für große Börsengänge angekündigt, so dass Titel bereits nach nur 15 Handelstagen in den Nasdaq-100 aufgenommen werden können. Die Aktien werden außerdem in den Russell-1000 aufgenommen. Die Papiere werden vor Börsenbeginn am Montag, den 6. Juli, in den Russell-1000 und vor Handelsstart am Dienstag, den 7. Juli, in den Nasdaq-100 aufgenommen. Bis zur nächsten regulären Index-Überprüfung wird für SpaceX keine Aktie den Nasdaq-100 verlassen.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== - Nasdaq-100 und Russell-1000 - Aufnahme SpaceX ===

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June 29, 2026 07:16 ET (11:16 GMT)

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