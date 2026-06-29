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29.06.2026 13:51 Uhr
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INDEXÄNDERUNG/SpaceX steigen in den Nasdaq-100 auf

DJ INDEXÄNDERUNG/SpaceX steigen in den Nasdaq-100 auf

DOW JONES--Die Aktien von SpaceX steigen in den Nasdaq-100-Index auf. Der Indexbetreiber hatte jüngst ein Schnellverfahren für große Börsengänge angekündigt, so dass Titel bereits nach nur 15 Handelstagen in den Nasdaq-100 aufgenommen werden können. Die Aktien werden außerdem in den Russell-1000 aufgenommen. Die Papiere werden vor Börsenbeginn am Montag, den 6. Juli, in den Russell-1000 und vor Handelsstart am Dienstag, den 7. Juli, in den Nasdaq-100 aufgenommen. Bis zur nächsten regulären Index-Überprüfung wird für SpaceX keine Aktie den Nasdaq-100 verlassen.

Die Indexänderungen im Einzelnen: 

=== 
- Nasdaq-100 und Russell-1000 - Aufnahme 
 SpaceX 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 07:16 ET (11:16 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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