Stade - In der niedersächsischen Kreisstadt Stade sind am Montag Schüsse gefallen. Wie mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei berichten, soll es mehrere Tote geben. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.
Die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar. Die Sicherheitsbehörden sprachen von einer dynamischen Lage und riefen die Bevölkerung dazu auf, den Bereich in der Innenstadt weiträumig zu meiden. Laut einem Bericht der "Bild" soll mindestens ein Tatverdächtiger festgenommen worden sein.
Die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar. Die Sicherheitsbehörden sprachen von einer dynamischen Lage und riefen die Bevölkerung dazu auf, den Bereich in der Innenstadt weiträumig zu meiden. Laut einem Bericht der "Bild" soll mindestens ein Tatverdächtiger festgenommen worden sein.
© 2026 dts Nachrichtenagentur