Wien (www.fondscheck.de) - Der Markt der offenen Immobilienfonds bleibt im Krisenmodus, so die Experten von "FONDS professionell". Am Freitag (26.06.) habe der Fondsmanager Kanam Grund bekanntgegeben, den offenen Immobilienfonds Leading Cities Invest unmittelbar zu schließen und geordnet abzuwickeln. "Damit ist die Gleichbehandlung der Interessen aller Anleger gewahrt", betone Kanam-Grund-Geschäftsführer Heiko Hartwig im Gespräch mit "FONDS professionell ONLINE". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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