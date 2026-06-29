Wien (www.fondscheck.de) - Nachahmen statt selbst machen ist auch an der Börse ein bekanntes Erfolgsrezept, so die Experten von "FONDS professionell". In den USA würden sogenannte Copycat-Fonds öffentlich verfügbare Datenquellen nutzen, um die Anlagestrategie bekannter Investoren zu kopieren.Auch in Deutschland hätten sich einige Fonds darauf spezialisiert, die Top-Positionen der besten Investoren nachzubilden. Mit einfachen Kopien hätten diese Fonds aber nichts zu tun. Sie möchten die besten Ideen finden und möglichst optimal kombinieren. Der bisherige Erfolg könne sich durchaus sehen lassen. "FONDS professionell" stelle einige dieser Best-Ideas-Fonds vor: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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