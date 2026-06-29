Die chinesische E-Auto-Marke Zeekr schreitet bei ihrer Expansion in Deutschland voran: In den Großräumen Köln, Hannover und Leipzig wurden nun neue Service- und Verkaufspunkte eröffnet, an denen Probefahrten möglich sind. Den Aufbau eines echten Händlernetzes will Zeekr aber erst im vierten Quartal 2026 starten. Nach langer Verzögerung nimmt seit Anfang Dezember 2025 Bestellungen in Deutschland entgegen, die ersten Kundenauslieferungen erfolgten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net