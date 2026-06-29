Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben den Testbetrieb einer neuen Schnellladestation für Elektrobusse am S-Bahnhof Marzahn gestartet. Die Anlage kann Pantografen-Busse direkt im Betriebsgebiet versorgen und ist Teil des Ladenetzausbaus, mit dem die BVG die Elektrifizierung ihrer Busflotte vorantreiben will. An der Endhaltestelle am S-Bahnhof Marzahn können Elektrobusse der Linien X54, 191, 195 und 291 künftig während ihrer regulären Standzeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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