ROUNDUP: Persistent will IT-Dienstleister Nagarro für eine Milliarde Euro kaufen

MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Nagarro steht vor einer Übernahme durch den indischen Konzern Persistent . Der Technologiedienstleister aus Indien bietet 81 Euro je Nagarro-Aktie, wie die beiden Unternehmen in der Nacht auf Samstag in München mitteilten. Das ist etwa doppelt so viel wie die Nagarro-Aktie zum Xetra-Schluss am Freitag gekostet hatte. Mit dem Angebotspreis wird das Nagarro-Aktienkapital mit etwas mehr als einer Milliarde Euro bewertet. Persistent kam zuletzt auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet gut sieben Milliarden Euro. Am Aktienmarkt kam das Gebot von Persistent gut an: Die Nagarro-Aktie legte im Montagshandel deutlich zu. Zuletzt zog der Anteilsschein um rund 92 Prozent auf 77,55 Euro an.

ROUNDUP: Südkorea steckt Hunderte Milliarden in seine Chip-Industrie

SEOUL - Im globalen Wettbewerb um die Technologieführerschaft hat Südkorea einen Investitionsplan im dreistelligen Milliardenbereich vorgelegt, um seine Zukunft als zentrale KI-Macht zu sichern. So soll im Südwesten des Landes mit Hilfe von Unternehmensinvestitionen in Höhe von umgerechnet rund 450 Milliarden Euro ein neues Halbleiter-Ökosystem entstehen, wie Präsident Lee Jae Myung in Seoul ankündigte. Demnach werden die führenden Tech-Konzerne Samsung Electronics und SK Hynix jeweils zwei neue Chipfabriken errichten. Ebenso sollen Investitionen in Rechenzentren und Robotik folgen.

ROUNDUP: British American Tobacco will Kosten senken - Stellenabbau geplant

LONDON - Der Zigarettenkonzern British American Tobacco (BAT) will mit seinem im vergangenen Jahr gestarteten Konzernumbau die Kosten deutlich senken. "Wir bauen eine zukunftsfähige Organisation auf, die agiler ist, disziplinierter auf die Kosten achtet und sich auf Technologie stützt", erläuterte BAT-Chef Tadeu Marroco laut einer Mitteilung am Montag. Neben einem Stellenabbau sollen auch strategische Partnerschaften dazu beitragen. Insgesamt will das Unternehmen bis Ende 2028 jährlich Kosten in Höhe von etwa 600 Millionen Pfund (rund 695 Mio Euro) einsparen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet. Die Aktie verlor zuletzt um rund 1,8 Prozent.

ROUNDUP: Internet-Holding Prosus steigert operatives Ergebnis deutlich

AMSTERDAM - Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hat im vergangenen Geschäftsjahr dank guter Geschäfte in seinen E-Commerce-Bereichen operativ deutlich mehr verdient. Zudem steuert der chinesische Internetkonzern Tencent, nach wie vor die wichtigste Beteiligung des Konzerns, weiter Milliardengewinne zum Ergebnis der Niederländer bei.

VW-Betriebsrat: Keine konkreten Zahlen zu möglichem Jobabbau erhalten

WOLFSBURG - Der VW -Betriebsrat hat nach eigenen Angaben weiter keine konkreten Zahlen zu einem möglichen neuen Personalabbau erhalten. Zwar habe der Konzernvorstand der Arbeitnehmervertretung ein umfangreiches Antwortpaket zu zuvor gestellten Fragen übermittelt, heißt es in einer Mitteilung des Betriebsrats im Intranet des Konzerns, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Aber konkrete Ziele für einen Stellenabbau tauchten darin nicht auf, obwohl mögliche Auswirkungen auf die Beschäftigtenzahl natürlich Teil der Fragen waren, so der Betriebsrat.

ROUNDUP: Nordex erhält weiteren Auftrag über 325 Megawatt aus den USA

HAMBURG - Der Windturbinenbauer Nordex hat einen weiteren Großauftrag erhalten. Es sei eine Order mit einer Gesamtleistung von 325 Megawatt aus den USA eingegangen, teilte der Windbauer aus Hamburg am Montag mit. Geliefert werden sollen 55 Turbinen des Typs N163/5.X. Der Name des Kunden und des Projekts wurden nicht mitgeteilt. Die Aktie legte im frühen Handel zu, nachdem sie zwischenzeitlich ins Minus gerutscht war.



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