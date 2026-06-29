Zürich - Das Engineering-Startup Subatron hat CHF 150'000 von Venture Kick erhalten, um eine neue Generation von Unterwasserkommunikationstechnologien zu entwickeln. Die Lösung soll eine schnellere und zuverlässigere Datenübertragung unter Wasser ermöglichen und damit die Echtzeit-Konnektivität für Unterwasserfahrzeuge, Taucher und Überwachungssysteme verbessern. Die Kommunikation unter Wasser stellt nach wie vor eine grosse technologische Herausforderung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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