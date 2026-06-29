Electra baut seine App zu einem europaweiten Roaming-Angebot aus. Nutzer können darüber ab sofort rund 800.000 öffentliche Ladepunkte in Europa finden, ansteuern und freischalten - darunter neben den eigenen Schnellladeparks und den ChargeLeague-Partnern auch die Netze zahlreicher weiterer Betreiber. Die Preise unterscheiden sich dabei allerdings je nach Betreiber deutlich. Bislang war die Electra-App vor allem auf die eigenen Schnellladeparks zugeschnitten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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