Maingau Energie führt zum 1. Juli eine dreistufige Preislogik für das AC-Laden ein. An Ladepunkten im Niedrigpreis sinken die Tarife, im Standard- und Hochpreis wird Wechselstrom dagegen teurer. Die Änderungen betreffen neben Privatkunden auch den Business-Tarif. Beim DC-Laden bleiben die bisherigen Preisstufen erhalten. Im Privatkundentarif kostete das AC-Laden bislang einheitlich 0,62 Euro pro Kilowattstunde, unabhängig vom Betreiber. Für MAINGAU-Kunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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