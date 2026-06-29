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WKN: 854019 | ISIN: AT0000625504 | Ticker-Symbol: ZTY
Stuttgart
29.06.26 | 18:18
84,00 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
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BTV VIER LAENDER BANK AG Chart 1 Jahr
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BTV VIER LAENDER BANK AG 5-Tage-Chart
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80,0090,0018:58
Dow Jones News
29.06.2026 17:21 Uhr
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(1)

PTA-DD: BTV Vier Länder Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: BTV Vier Länder Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

BTV Vier Länder Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Innsbruck (pta000/29.06.2026/16:45 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                            Gerhard Burtscher 
   2              Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                      Vorstandsvorsitzender der BTV Vier Länder Bank 
                                     AG 
b)      Erstmeldung                          
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                            BTV Vier Länder Bank AG 
b)      LEI                            5299003ATVTQVPTW4735 
   4         Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments  Aktie 
        Kennung                          AT0000625504 
b)      Art des Geschäfts                     Erwerb 
c)      Preis(e)                          Volumen 
        0,00                            897 
d)      Aggregierter Preis                     Aggregiertes Volumen 
        0,00                            897 
e)      Datum des Geschäfts                    29.06.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                     Außerhalb eines Handelsplatzes 
   5          Zu veröffentlichende Erläuterung                    
        Gewährung von Aktien im Rahmen der variablen          
       Vorstandsvergütung

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BTV Vier Länder Bank AG 
           Stadtforum 1 
           6020 Innsbruck 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Michael Weber, BSc 
Tel.:         +43 505333 2703 
E-Mail:        michael.weber@btv.at 
Website:       www.btv.at 
ISIN(s):       AT0000625504 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782744300353 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 10:45 ET (14:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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