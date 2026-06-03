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WKN: 854019 | ISIN: AT0000625504 | Ticker-Symbol: ZTY
Frankfurt
29.05.26 | 09:55
70,50 Euro
0,00 % 0,00
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Finanzdienstleistungen
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Sonstige
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Dow Jones News
03.06.2026 10:33 Uhr
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PTA-DD: BTV Vier Länder Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: BTV Vier Länder Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

BTV Vier Länder Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Innsbruck (pta000/03.06.2026/09:57 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                     Zentralbetriebsrats-Fonds Wohlfahrtseinrichtung 
   2          Grund der Meldung                        
a)      Position/Status               Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu Harald 
                              Gapp, Aufsichtsrat 
b)      Erstmeldung                   
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                     BTV Vier Länder Bank AG 
b)      LEI                     5299003ATVTQVPTW4735 
   4     Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Anleihe 
       Instruments 
        Kennung                   AT0000A3SY51 
b)      Art des Geschäfts              Erwerb 
c)      Preis(e)                   Volumen 
        98,125                    50000 EUR 
d)      Aggregierter Preis              Aggregiertes Volumen 
        98,125                    50000 EUR 
e)      Datum des Geschäfts             02.06.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts              Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BTV Vier Länder Bank AG 
           Stadtforum 1 
           6020 Innsbruck 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Michael Weber, BSc 
Tel.:         +43 505333 2703 
E-Mail:        michael.weber@btv.at 
Website:       www.btv.at 
ISIN(s):       AT0000625504 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780473420666 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 03:57 ET (07:57 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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