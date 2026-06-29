Bei älteren Brennstoffzellenfahrzeugen könnte laut einem Medienbericht in den kommenden Jahren nicht die Antriebstechnik selbst, sondern der Wasserstofftank zum Problem werden. Hintergrund ist die begrenzte Zulassungsdauer der Hochdrucktanks. Wie das Portal Vision Mobility berichtet, erreichen die ersten Wasserstofffahrzeuge in den kommenden Jahren das Ende der Zulassung ihrer Hochdrucktanks. Die aus kohlefaserverstärktem Kunststoff (CFK) gefertigten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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