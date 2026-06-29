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FedEx Aktie: Spin-off, starke Zahlen - geht die Rallye weiter?

FedEx steht im Juni 2026 an einem spannenden Wendepunkt: Der Logistikriese hat nicht nur starke Quartalszahlen vorgelegt, sondern mit der Abspaltung von FedEx Freight auch einen der wichtigsten strategischen Schritte der vergangenen Jahre vollzogen. Aus dem Unternehmen, das 1971 von Frederick W. Smith mit einer revolutionären Idee für schnelle Expresslieferungen gegründet wurde, ist längst ein globaler Logistikkonzern geworden, der Pakete, Dokumente und Fracht in mehr als 200 Länder und Regionen transportiert. Ob E-Commerce, internationale Lieferketten, Expressversand oder Speziallogistik - FedEx ist tief in den weltweiten Warenverkehr eingebunden. Genau deshalb gilt die Aktie auch als wichtiger Gradmesser für Konjunktur, Handel und Konsum.

Nach dem Pandemieboom musste FedEx mit normalisierten Paketmengen, höheren Kosten und schwächerem Wirtschaftswachstum umgehen. Nun rücken Effizienzprogramme wie "Network 2.0", Digitalisierung, künstliche Intelligenz und die neue Konzernstruktur in den Fokus. Durch den Spin-off von FedEx Freight kann sich FedEx stärker auf Express-, Paket- und Logistikdienste konzentrieren, während die Frachtsparte als eigenständiger LTL-Spezialist ihren eigenen Weg geht. Für Anleger stellt sich damit die entscheidende Frage: Ist die jüngste Stärke der FedEx-Aktie bereits ausgereizt - oder liefern starke Zahlen, bessere Margen und eine klarere Unternehmensstruktur den nächsten Schub für die Rallye?

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