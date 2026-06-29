Agora Verkehrswende feiert Zehnjähriges! In unserem Podcast zieht Direktor Christian Hochfeld Bilanz und macht klar: Die entscheidende Phase beginnt jetzt erst. Denn während Elektromobilität und kommunale Verkehrspolitik in den vergangenen Jahren sichtbar vorangekommen sind, wirkt die Verkehrswende heute zugleich verunsichert: neue Verbrennerdebatten, die Autoindustrie unter Druck - und China auf der Überholspur. Was nun? Hochfeld schlägt neue Allianzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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